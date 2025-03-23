Украинская легкоатлетка Магучих получила "бронзу" на чемпионате мира

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- Магучих получила на чемпионате мира "бронзу"
- Легкоатлетке помешала боль в пятке
Украинская спортсменка Ярослава Магучих выступила на чемпионате мира в помещении, где завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщает World Athletics,
К ЧМ-2025 Магучих подходила как действующая чемпионка Европы в помещении, но во время турнира украинской легкоатлетке пришлось досрочно сойти с дистанции из-за дискомфорта в ноге.
В финале спортсменка завершила соревнования с результатом 1,95 метра. Магучих не удалось покорить эту высоту с первой попытки - до этого она не смогла прыгнуть на 1,97 метра и 1,99 метра.
Легкоатлетка в флешкоментари объяснила свой результат тем, что чувствовала боль в пятке, которую почувствовала еще во время финала Евро в помещении.
"Я прибыла с Евро в помещении, имея определенную травму. Во время прыжков почувствовала, что взяла 1.95 м не лучшим образом, но была уверена, что 1.97 м будут лучше. Поэтому, я начала бежать и, к сожалению, почувствовала, что с моей ногой не все в порядке... Мне надо больше работать над восстановлением ноги, если я не чувствую стабильности в ней. Когда выполняла один прыжок, то я бежала, когда делала другой - то не бежала. Поэтому, я думаю, что поработаю над этим и вернусь сильнее", - отметила она.
Успехи Ярославы Магучих - последние новости
Напомним, Главред писал, что в июле 2024 года Ярослава Магучих выиграла золотую медаль в прыжках в высоту в рамках "Бриллиантовой лиги" с результатом 2 метра и 10 сантиметров, что стало новым мировым рекордом.
После этого украинский комментатор (по всей вероятности, это был Виталий Волочай) в студии настолько вошел в радостный раж, что ненароком сломал наушники-гарнитуру.
Впоследствии украинская легкоатлетка снова приняла участие в Бриллиантовой лиге, которая проходила в швейцарской Лозанне. В секторе для прыжков в высоту победу праздновала Ярослава Магучих. Украинка единственная, кому покорилась высота 1,99м.
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Кто такая Ярослава Магучих?
Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.
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