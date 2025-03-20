Матч Украина-Бельгия: где смотреть поединок Лиги наций

Кратко:
- Номинально домашний для "сине-желтых" поединок проходит в Испании
- Где смотреть комментирование поединка
В четверг, 20 марта, в 21:45 футбольная сборная Украины начала встречу с командой Бельгии в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.
Из-за войны, которую РФ ведет против Украины, номинально домашний для "сине-желтых" поединок проходит на стадионе "Нуэва-Кондомина" в испанской Мурсии. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Сергей Ребров и Руди Гарсия ранее определились со стартовыми составами на матч, сообщают пресс-службы национальных команд Украины и Бельгии.
Первым стартовый состав своей сборной назвал Сергей Ребров.
Украина: Лунин - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля - Калюжный, Судаков, Шапаренко, Зинченко, Цыганков - Яремчук.
А впоследствии - и Руди Гарсия.
Бельгия: Куртуа - Менье, Де Кейпер, Мехеле, де Винтер - Дебаст, Тилеманс, де Брюйне, де Кетеларе - Троссар, Лукаку.
Главным арбитром встречи - швейцарец Сандро Шерер. Ассистировать ему будут соотечественники Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. За систему VAR будет отвечать Федаи Сан, а его помощником станет Лукас Фендрих. Четвертым арбитром назначен Лионель Чуди, также из Швейцарии.
Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
Смотрите комментирование поединка на Youtube-канале FootballHub.
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