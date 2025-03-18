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Потянул 550 килограммов: украинский стронгмен установил новый мировой рекорд

Анна Косик
18 марта 2025, 14:21
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Во время турнира, где победу одержал Алексей Новиков, призовое место занял еще один украинский стронгмен.
Алексей Новиков
Новиков отпраздновал победу с украинским флагом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

  • Алексей Новиков установил мировой рекорд в становой тяге
  • Стронгмен прокомментировал свою победу на турнире в Испании

29-летний украинский стронгмен Алексей Новиков принял участие в первом этапе соревнований Кубка мира в Барселоне, где установил новый мировой рекорд по становой тяге.

Украинскому спортсмену удалось потянуть 550 килограммов в 18-дюймовой становой тяге. Об этом Алексей Новиков рассказал в своем Instagram, опубликовав видео с соревнований.

видео дня

"Рекорд установлен. Спасибо всем, кто помогал, кто болел, всем спасибо, это было круто, я получил много эмоций и рад был разделить со всеми вами. Спасибо за поздравления, очень приятно, все кто верили и поддерживали на всем пути также спасибо. Что еще могу сказать, поздравляю всех нас с событием в спорте - новый рекорд мира для фанов спорта", - написал он.

Смотрите видео установления рекорда Алексеем Новиковым:

На видео видно, что после установления рекорда спортсмен поднял над головой сине-желтый флаг. Таким образом Новиков отпраздновал свою победу в турнире.

Заметим, что в соревнованиях также принимал участие другой украинский спортсмен Валерий Газаев. Ему удалось взять третье место.

Победы украинских спортсменов - последние новости

Напомним, Главред писал, что 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между объединенным чемпионом хевивейта (более 90,7 кг) украинцем Александром Усиком и экс-гегемоном дивизиона британцем Тайсоном Фьюри, в котором победу одержал украинский боксер.

Впоследствии стало известно, что украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring.

Ранее также украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в рамках 1/8 Australian Open над российской соперницей, выступавшей под нейтральным флагом, Вероникой Кудерметовой.

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Кто такой Алексей Новиков?

Алексей Новиков - украинский спортсмен и силач, Самый сильный человек мира 2020 года и Самый сильный человек Европы 2022 года, обладатель четырех титулов Самый сильный человек Украины, пишет Википедия.

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