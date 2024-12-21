LIVE: Бой Усик Фьюри 2 - все подробности чемпионского поединка

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит реванш между объединённым чемпионом хэвивейта (свыше 90,7 кг) украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-гегемоном дивизиона британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри 2 в режиме LIVE.
Раунд 8
Первые полраунда Усик гонял Фьюри по углам. Британец боксирует грязно - аперкоты больше похожи на удары ниже пояса. Усик работает уверенно и раскачивает противника, проводит хорошие атаки, но иногда пропускает.
Раунд 7
Тайсон Фьюри, похоже, начал сдавать - намного меньше джебов и меньше уверенности в движениях после прошлого раунда. Напротив, Усик вошел во вкус. Раунд за Усиком определенно.
Раунд 6
Раунд точно за Усиком. Соперники работают в центре ринга. Фьюри нередко попадает левой, Усик испытывает на прочность оборону соперника. В конце рануда Усик провел великолепную атаку, и в какой-то момент показалось, что Фьюри теряет равновесие.
Раунд 5
Фьюри начал грязно боксировать, а он это умеет. Будучи тяжелее на 25 кг, он входит в клинч и бьет Усика по затылку. Наш чемпион обратился к рефери - сделал замечание.
Раунд для Усика отнудь непростой - многое все-таки решают габариты. Фьюри проводит несколько неплохих атак.
Раунд 4
Видно, что Усику сложно пробить оборону Фьюри - тот, похоже, сделал работу над ошибками. Усик активно работает ногами, и левой рукой пытается обманывать соперника.
В середине боя Усик левой рукой отлично попал сопернику в голову, но атаку не смог развить.
Раунд 3
Боксеры очень активно дерутся - о разведке речи не идет. Сказать, что кто-то доминирует или уступает сложно. Усик больше работает по корпусу - пытается поймать соперника. Фьюри не прекращает атаковать левой рукой.
Раунд 2
Фьюри очень активно работает Джебом. Усику сложно работать из-за габаритов соперника. Ближе к концу раунда Усик пропускает - тяжелый раунд.
Раунд 1
Соперники начали весьма активно - оба соперника пристреливались, и даже уже клинчевались. Со стороны Усика была весьма жесткая атака. Но Фьюри тоже раз хорошо попал.
Бой начался
Перед началом состоялась еще одна битва взглядов - Фьюри посылал Усику "воздушные поцелуйчики" и что-то много говорил - Усик молчал и смотрел вот так:
Прозвучали гимны
Наш гимн исполнял Пивоваров - красиво спел, а зал поддержал. В зале много наших.
Наш чемпион перекрестился и вышел на ринг. Уверен, спокоен.
Фьюри первым выходит на ринг - в костюме Санты, поет и кривляется.
Это бой за все титулы чемпиона мира в супертяжелом весе?
Нет. Когда Александр Усик и Тайсон Фьюри впервые сошлись полгода назад, это был бой за все пояса. Фьюри владел WBC. Александр Усик владел титулами WBO, WBA и IBF.
Титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии журнала "Ring" также был на кону. Как и более нематериальный линейный титул, принадлежавший Фьюри, который победил Владимира Кличко в ноябре 2015 года и с тех пор не проиграл ни одного боя.
Усик, конечно, выиграл все это. Но потом началась политика.
Поскольку Усик договорился о немедленном бое-реванше с Фьюри, он не смог защитить свое первенство IBF против британца Дэниела Дюбуа, который стал временным чемпионом организации и обязательным претендентом после впечатляющей победы над Филиппом Хрговичем. Дюбуа провел бой с Энтони Джошуа, остановив своего соотечественника в защите титула.
Таким образом, Усик владеет поясами WBA, WBO и WBC в тяжелом весе, а также титулами журнала The Ring и линейными титулами, которые будут разыграны между собой.
Основные параметры соперников. Фьюри на 25 кг тяжелее!
Что следует знать про бой Усика и Фьюри 2
- Впервые в истории бой будет оценивать искусственный интеллект, однако он не заменит работу живых судей.
- Трансляцию поединка обеспечат украинский сервис "MEGOGO" и платформа "DAZN".
- Боксеры выйдут на ринг не ранее полуночи. Для сравнения, прошлогодний бой стартовал в 01:43.
- Александр Усик считается фаворитом у букмекеров. Победа может принести ему около 114 миллионов долларов, тогда как в прошлом году его гонорар составил 38 миллионов.
- Вес Усика перед боем составил 102,5 кг, а Тайсона Фьюри — 127,4 кг.
- На кону три титула: WBA, WBO и WBC.
Тайсон Фьюри прибыл на бой.
? Tyson Fury de salona geldi #Usyk2Fury ⚡️ pic.twitter.com/148zHuMYAJ— Kırmızı Köşe (@KirmiziKoseMMA) December 21, 2024
Поединок Усика и Фьюри 2 станет одним из самых дорогих в истории бокса Гонорар составляет $191 млн - на $41 млн больше, чем в первом бою. На этот раз Усик получит 55% от суммы ($104,5 млн), а Фьюри - 45% ($84,5 млн).
Александр Усик уже прибыл на арену. Как всегда, с талисманом - игрушечным осликом Иа из мультфильма про Винни-Пуха.
Ослика зовут Леля, это любимая игрушка дочери Александра.
Мы начинаем!
Подготовка к бою Усик vs Фьюри: за какие титулы они сразятся?
В отличие от первого боя, матч-реванш не будет безоговорочным чемпионским поединком.
На кону будут стоять пояса Усика по версиям WBC, WBA и WBO.
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