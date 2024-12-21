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LIVE: Бой Усик Фьюри 2 - все подробности чемпионского поединка

Тарас Сидоржевский
21 декабря 2024, 23:43
8414
В отличие от первого боя, матч-реванш не будет безоговорочным чемпионским поединком. На кону будут стоять пояса Усика по версиям WBC, WBA и WBO.
Усик Фьюри
Бой Усик Фьюри реванш

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит реванш между объединённым чемпионом хэвивейта (свыше 90,7 кг) украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-гегемоном дивизиона британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри 2 в режиме LIVE.

Сортировка по хронологии
01:08

Раунд 8

Первые полраунда Усик гонял Фьюри по углам. Британец боксирует грязно - аперкоты больше похожи на удары ниже пояса. Усик работает уверенно и раскачивает противника, проводит хорошие атаки, но иногда пропускает.

видео дня
фьюри

01:05

Раунд 7

Тайсон Фьюри, похоже, начал сдавать - намного меньше джебов и меньше уверенности в движениях после прошлого раунда. Напротив, Усик вошел во вкус. Раунд за Усиком определенно.

01:03

Раунд 6

Раунд точно за Усиком. Соперники работают в центре ринга. Фьюри нередко попадает левой, Усик испытывает на прочность оборону соперника. В конце рануда Усик провел великолепную атаку, и в какой-то момент показалось, что Фьюри теряет равновесие.

LIVE: Бой Усик Фьюри 2 - все подробности чемпионского поединка

00:56

Раунд 5

Фьюри начал грязно боксировать, а он это умеет. Будучи тяжелее на 25 кг, он входит в клинч и бьет Усика по затылку. Наш чемпион обратился к рефери - сделал замечание.

Раунд для Усика отнудь непростой - многое все-таки решают габариты. Фьюри проводит несколько неплохих атак.

усик

00:52

Раунд 4

Видно, что Усику сложно пробить оборону Фьюри - тот, похоже, сделал работу над ошибками. Усик активно работает ногами, и левой рукой пытается обманывать соперника.

В середине боя Усик левой рукой отлично попал сопернику в голову, но атаку не смог развить.

фьюри усик

00:49

Раунд 3

Боксеры очень активно дерутся - о разведке речи не идет. Сказать, что кто-то доминирует или уступает сложно. Усик больше работает по корпусу - пытается поймать соперника. Фьюри не прекращает атаковать левой рукой.

00:46

Раунд 2

Фьюри очень активно работает Джебом. Усику сложно работать из-за габаритов соперника. Ближе к концу раунда Усик пропускает - тяжелый раунд.

фьюри усик

00:42

Раунд 1

Соперники начали весьма активно - оба соперника пристреливались, и даже уже клинчевались. Со стороны Усика была весьма жесткая атака. Но Фьюри тоже раз хорошо попал.

LIVE: Бой Усик Фьюри 2 - все подробности чемпионского поединка

00:39

Бой начался

Перед началом состоялась еще одна битва взглядов - Фьюри посылал Усику "воздушные поцелуйчики" и что-то много говорил - Усик молчал и смотрел вот так:

усик

00:32
пивоваров

Прозвучали гимны

Наш гимн исполнял Пивоваров - красиво спел, а зал поддержал. В зале много наших.

00:27

Наш чемпион перекрестился и вышел на ринг. Уверен, спокоен.

Усик

00:24

Фьюри первым выходит на ринг - в костюме Санты, поет и кривляется.

фьюри

00:16

Это бой за все титулы чемпиона мира в супертяжелом весе?

Нет. Когда Александр Усик и Тайсон Фьюри впервые сошлись полгода назад, это был бой за все пояса. Фьюри владел WBC. Александр Усик владел титулами WBO, WBA и IBF.

Титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии журнала "Ring" также был на кону. Как и более нематериальный линейный титул, принадлежавший Фьюри, который победил Владимира Кличко в ноябре 2015 года и с тех пор не проиграл ни одного боя.

Усик, конечно, выиграл все это. Но потом началась политика.

Поскольку Усик договорился о немедленном бое-реванше с Фьюри, он не смог защитить свое первенство IBF против британца Дэниела Дюбуа, который стал временным чемпионом организации и обязательным претендентом после впечатляющей победы над Филиппом Хрговичем. Дюбуа провел бой с Энтони Джошуа, остановив своего соотечественника в защите титула.

Таким образом, Усик владеет поясами WBA, WBO и WBC в тяжелом весе, а также титулами журнала The Ring и линейными титулами, которые будут разыграны между собой.

00:07

Основные параметры соперников. Фьюри на 25 кг тяжелее!

характеристики соперников
характеристики соперников

23:56

Что следует знать про бой Усика и Фьюри 2

  • Впервые в истории бой будет оценивать искусственный интеллект, однако он не заменит работу живых судей.
  • Трансляцию поединка обеспечат украинский сервис "MEGOGO" и платформа "DAZN".
  • Боксеры выйдут на ринг не ранее полуночи. Для сравнения, прошлогодний бой стартовал в 01:43.
  • Александр Усик считается фаворитом у букмекеров. Победа может принести ему около 114 миллионов долларов, тогда как в прошлом году его гонорар составил 38 миллионов.
  • Вес Усика перед боем составил 102,5 кг, а Тайсона Фьюри — 127,4 кг.
  • На кону три титула: WBA, WBO и WBC.
23:52

Тайсон Фьюри прибыл на бой.

23:34
Усик
Усик и Фьюри на битве взглядов / скрин

Поединок Усика и Фьюри 2 станет одним из самых дорогих в истории бокса Гонорар составляет $191 млн - на $41 млн больше, чем в первом бою. На этот раз Усик получит 55% от суммы ($104,5 млн), а Фьюри - 45% ($84,5 млн).

23:31
Усик
@SetantaUkraine

Александр Усик уже прибыл на арену. Как всегда, с талисманом - игрушечным осликом Иа из мультфильма про Винни-Пуха.

Ослика зовут Леля, это любимая игрушка дочери Александра.

23:29

Мы начинаем!

Подготовка к бою Усик vs Фьюри: за какие титулы они сразятся?
В отличие от первого боя, матч-реванш не будет безоговорочным чемпионским поединком.

На кону будут стоять пояса Усика по версиям WBC, WBA и WBO.

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