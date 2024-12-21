LIVE: Бой Усик Фьюри 2 - все подробности чемпионского поединка

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Это бой за все титулы чемпиона мира в супертяжелом весе?

Нет. Когда Александр Усик и Тайсон Фьюри впервые сошлись полгода назад, это был бой за все пояса. Фьюри владел WBC. Александр Усик владел титулами WBO, WBA и IBF.

Титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии журнала "Ring" также был на кону. Как и более нематериальный линейный титул, принадлежавший Фьюри, который победил Владимира Кличко в ноябре 2015 года и с тех пор не проиграл ни одного боя.

Усик, конечно, выиграл все это. Но потом началась политика.

Поскольку Усик договорился о немедленном бое-реванше с Фьюри, он не смог защитить свое первенство IBF против британца Дэниела Дюбуа, который стал временным чемпионом организации и обязательным претендентом после впечатляющей победы над Филиппом Хрговичем. Дюбуа провел бой с Энтони Джошуа, остановив своего соотечественника в защите титула.

Таким образом, Усик владеет поясами WBA, WBO и WBC в тяжелом весе, а также титулами журнала The Ring и линейными титулами, которые будут разыграны между собой.

