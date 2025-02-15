Нокаут в четвертом раунде: украинский боксер потерпел поражение впервые в карьере

Украинец провел 20 боев на профессиональном ринге, однако на этот раз потерял пояс WBO.

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Беринчик не сумел продолжить бой / Коллаж: Главред, фото: скрин с https://x.com/espn, instagram.com/toprank

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Беринчик уступил американскому сопернику

Бой завершился в четвертом раунде

Украинский боксер Денис Беринчик потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. В поединке за титул чемпиона мира WBO в легком весе он уступил американцу Кейшону Дэвису.

Бой состоялся в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden:

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В третьем раунде Беринчик оказался в нокдауне после мощного удара Дэвиса в корпус.

В четвертом раунде, американец нанес еще один точный удар, после которого украинец не смог продолжить бой.

Этот поединок стал первой защитой титула WBO для Беринчика после его победы над мексиканцем Эмануэлем Наваррете в мае 2024 года. Всего украинец провел 20 боев на профессиональном ринге.

Новости бокса - что известно

Ранее, как писал Главред, промоутер Александра Усика Александр Красюк сделал заявление относительно планов боксера. Он не исключает, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте.

Также он прокомментировал возможность проведения поединка своего клиента с Владимиром Кличко. Как известно, последний выходил в ринг еще в 2017 году.

Кроме этого, Александр Усик сделал заявление о том, что он заканчивает боксерскую карьеру. Он утверждает, что ему осталось подготовиться к двум боям, не более.

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Кто такой Денис Беринчик? Денис Беринчик - известный украинский профессиональный боксер, выступающий в легкой (до 61,2 кг) и первой полусредней (до 63,5 кг) весовых категориях. Он родился 5 мая 1988 года в городе Краснодон (ныне Сорокино) Луганской области, Украина. Беринчик является чемпионом мира по версии WBO в легком весе (2024-2025 годы) и имеет много других спортивных достижений

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