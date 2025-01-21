Украина потеряла чемпиона: в боях с агрессорами РФ погиб известный спортсмен

Украинского воина не стало 9 января 2025 года на Харьковщине.

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На фронте погиб украинский спортсмен / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Спортивный комитет Украины

В боях с российскими агрессорами, защищая Украину, погиб лейтенант Павел Унгурян. Он был чемпионом Украины по панкратиону среди юниоров, многократным победителем соревнований Черновицкой области и верным фанатом футбольного клуба "Буковина", сообщил Спортивный комитет Украины.

"Защищая Родину от оккупантов, на фронте погиб чемпион Украины по панкратиону среди юниоров, многократный победитель чемпионатов родной Черновицкой области, преданный фанат "Буковины", лейтенант Павел Унгурян", - говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, воина не стало 9 января 2025 года на Харьковщине, на Купянском направлении, в результате атаки вражеского FPV-дрона.

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Павел Унгурян служил в воинской части А7187. У него остались жена и восьмимесячный ребенок.

Потери Украины в войне с РФ - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне. Россия больше, у нее большая армия, поэтому и потери больше.

Также недавно сообщалось, что на фронте погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

К сожалению, кроме этого, на фронте погиб победитель шоу "Танцуют все". В 2013 году Владимир Рыков стал участником украинской адаптации проекта "Танцуют все" на канале СТБ.

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Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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