Люди вышли на улицы: в Курской области состоялся масштабный протест - причина

Основные требования митингующих - предоставление постоянного жилья и компенсация за утраченное имущество.

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Жители приграничных районов Курщины жалуются на равнодушие властей / Коллаж: Главред, фото: скрин

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В Курске беженцы с территорий РФ, где продолжаются бои, вышли на митинг

Беженцы Курской области требуют жилья и компенсаций

В Курске состоялся митинг беженцев из приграничных районов, пострадавших из-за боевых действий.

Люди, потерявшие свои дома и имущество, возмущаются из-за отсутствия обещанного постоянного жилья, недостаточной поддержки со стороны властей.

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20 января, как обещал Путин, россияне не победили на Курщине, поэтому жителей волнует невозможность вернуться в свои населенные пункты из-за активных боевых действий в регионе.

Митинг в Курске / фото: тг-канал Главред

По словам участников акции, они уже полгода вынужденно живут во временных приютах или арендуют квартиры, однако местные власти игнорируют их проблемы.

На одной из площадей Курска беженцы записали видеообращение к губернатору Курской области, призвав его прекратить прятаться за спинами посредников и взять на себя ответственность за решение их ситуации.

Основные требования переселенцев - предоставление постоянного жилья и компенсация за утраченное имущество. Они отмечают, что никаких конкретных решений со стороны властей до сих пор не предложено.

Хотя президент России Владимир Путин уверяет, что бюджет имеет достаточно средств, губернатор Курской области утверждает обратное - финансов нет.

"Мы чувствуем себя брошенными," - говорят участники митинга.

Жители Курской области на собственном опыте ощутили последствия боевых действий: их дома разрушены, имущество потеряно, а реальной помощи от государства они так и не получили.

Что происходит в Курской области - детали

Главред со ссылкой на политического эксперта Дмитрия Снегирева, сообщал, что ВСУ могут расширить наступление не только в Курском регионе. Битвы могут начаться еще сразу в двух областях РФ.

Издание Forbes писало, что армия оккупантов прибегла к "смешной" практике на Курщине. Дело в том, что оккупанты импровизируют с "мобильными мостами" времен Второй мировой войны.

Как утверждает эксперт Виктор Ягун, Украина изменила правила игры на Курщине. Дедлайны по освобождению Курщины ставились российским руководством уже не раз, но ВСУ до сих пор контролируют часть территории России.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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