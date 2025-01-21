Паралич от Купянска до Лимана: операция ВСУ уничтожила ключевую систему армии РФ

Удары по НПЗ фактически парализовали возможность логистической составляющей российских оккупационных войск.

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Удары по НПЗ РФ подрывают военную логистику / Коллаж: Главред, фото Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Что сказал Снегирев:

Возможности российской ПВО в моменте предотвращения атак беспилотников сведены к минимуму

Удары по российским НПЗ парализуют логистику оккупационной армии как на Лиманском, так и на Купянском направлениях

Россия использует свои системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты ключевых стратегических объектов, однако ей не хватает ресурсов, чтобы покрыть всю территорию страны. Это создает уязвимость, к примеру, для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые часто становятся мишенью для атак беспилотников, пояснил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Последствия таких ударов существенно влияют на военную логистику российской оккупационной армии. Эксперт отметил, что недавно украинские Силы обороны успешно уничтожили российскую систему раннего оповещения - важный элемент ПВО.

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"Российское ПВО фактически или передислоцировано на прикрытие так называемых стратегических объектов, это резиденция российского диктатора в Валдае и Сочи, или фактически уничтожено средствами поражения Сил обороны Украины", - отметил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Из-за нехватки средств для эффективного отражения атак на линии фронта Россия вынуждена перебрасывать свои системы ПВО из других регионов страны. Среди них и Калининградская область, которая граничит со странами НАТО. Эта ситуация свидетельствует о росте напряженности в оборонных возможностях РФ.

"В основном сосредоточены системы ПВО на прикрытии Москвы и Московской области. Поэтому происходят успешные атаки украинских БпЛА с НПЗ в тыловых районах Российской Федерации. География просто поражает - от Энгельса Саратовской области до Лисков в российском нечерноземье. Это свидетельствует о том, что возможности российской ПВО в моменте предотвращения атак украинских беспилотников фактически сведены к минимуму", - пояснил эксперт.

​ НПЗ РФ - инфографика / Главред

Кроме этого, эксперт перечислил примеры успешных попаданий по стратегическим объектам России и описал последствия ударов.

"Удары по Новошахтинскому НПЗ фактически парализовали возможность логистической составляющей российских оккупационных войск как на Лиманском, так и на Купянском направлениях. Данный НПЗ фактически был заточен на материально-технический характер обеспечения горюче-смазочными веществами 2-й и 41-й общевойсковой армии российских оккупационных войск. Аналогичная ситуация происходит и по результатам ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям в Брянской, Белгородской областях и на оккупированных территориях Украины", - рассказал Снегирев.

Удары по России - последние новости

Как сообщал Главред, накануне, 20 января дроны во второй раз ударили по объекту в Воронежской области. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание, рассказал губернатор области Александр Гусев.

Генштаб также делился информацией, как ВСУ поразили объект в РФ. Защитники Украины поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области.

В то же время экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что ракето-дроны ВСУ "подрезали крылья" авиации РФ. Такая деятельность снижает способность России использовать стратегическую авиацию для ударов по Украине.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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