Болезненный удар по самому ценному: ВСУ поразили объект в РФ - Генштаб

Главное:
- Защитники Украины поразили нефтебазу российских оккупантов в Калужской области
- На месте попадания возник пожар
Сегодня ночью, 18 января Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно поразили важную точку для армии оккупантов. Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, под удар попала база "Роснефти", что в населенном пункте Людиново Калужской области России.
"Данная нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины. В результате атаки на территории базы возник пожар", - говорится в заявлении Генштаба.видео дня
В Генштабе также отметили, что информация о результатах боевой работы уточняется. Однако один факт доказан давно - поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора.
Удары по территории России - что известно
Как сообщал Главред, недавно в Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов - в районе нефтебазы вспыхнул мощный пожар.
Впоследствии стало известно об уничтожении специфического горючего РФ. Оказывается, это не простой бензин или керосин. Дело в том, что для стратегических бомбардировщиков это другие категории, высший другой класс, который требует особой переработки, хранения и обеспечения самолетов.
Что интересно, генерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал, что аэродромам РФ приготовиться. Для попадания в цели РФ приготовили дальнобойные беспилотные летательные аппараты, беспилотники баллистического типа, ракеты, ATACMS, Storm Shadow и SCALP EG.
Как Россия атакует Украину:
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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