Массированный удар по Украине: РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов - сколько было сбито

Оккупанты в ночь на субботу массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В двух городах есть разрушения, в столице четыре человека погибли.

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Удар по Украине 18 января/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, Нацполиция Украины

Кратко:

РФ в ночь на 18 января запустила по Украине 4 баллистические ракеты и 39 дронов

Было сбито 2 ракеты и 24 вражеских беспилотника

14 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Страна-агрессор Россия осуществила массированный удар по Украине в ночь на 18 января. Во время атаки российские оккупанты запустили по нашему государству 39 дронов и 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить две баллистические ракеты - обе на Киевщине. Также было сбито 24 дрона. 14 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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"В ночь на 18 января 2025 года (с 19:00 17 января) противник атаковал 39-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф., а также применил четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (пуски из Воронежской и Брянской области обл. - рф.)", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 в Киевской области и 24-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - отметили в Воздушных силах.

Последствия удара по Киеву - 4 человека погибли

В результате удара по столице Украины погибли четыре человека. В Воздушных сих отметили, что сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города. Было частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.

Удар по Запорожью - 10 человек пострадали

Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, в областном центре уже известно о 10 пострадавших в результате удара. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы - им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

ОТРК "Искандер"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, рано утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, одна из станций метро в огне. В одном из районов Киева погибли четыре человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.

Также оккупанты ударили баллистикой по Запорожью - есть разрушения и пострадавшие. Шесть человек пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще двое женщин и трое мужчин в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Главред, РФ нанесла удар по Кривому Рогу днем 17 января - 4 человека погибли, 3 тяжелораненых. В результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура.

В Кривом Роге женщину убило обломками в авто. Игорь похоронил свою первую жену и мать своих троих детей в Херсоне два года назад, а теперь вражеская ракета убила в Кривом Роге его вторую жену.

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ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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