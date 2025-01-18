Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Массированный удар по Украине: РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов - сколько было сбито

Алёна Воронина
18 января 2025, 09:31обновлено 18 января, 10:07
257
Оккупанты в ночь на субботу массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В двух городах есть разрушения, в столице четыре человека погибли.
Удар по Украине 18 января
Удар по Украине 18 января/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева, Нацполиция Украины

Кратко:

  • РФ в ночь на 18 января запустила по Украине 4 баллистические ракеты и 39 дронов
  • Было сбито 2 ракеты и 24 вражеских беспилотника
  • 14 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Страна-агрессор Россия осуществила массированный удар по Украине в ночь на 18 января. Во время атаки российские оккупанты запустили по нашему государству 39 дронов и 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить две баллистические ракеты - обе на Киевщине. Также было сбито 24 дрона. 14 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

видео дня

"В ночь на 18 января 2025 года (с 19:00 17 января) противник атаковал 39-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф., а также применил четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (пуски из Воронежской и Брянской области обл. - рф.)", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 в Киевской области и 24-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - отметили в Воздушных силах.

Последствия удара по Киеву - 4 человека погибли

В результате удара по столице Украины погибли четыре человека. В Воздушных сих отметили, что сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города. Было частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.

  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева
  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева
  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева
  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева
  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева

Удар по Запорожью - 10 человек пострадали

Как сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, в областном центре уже известно о 10 пострадавших в результате удара. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы - им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
  • Последствия удара РФ по Запорожью 18 января
    Последствия удара РФ по Запорожью 18 января Запорожская областная военная администрация
Искандер инфографика
ОТРК "Искандер"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, рано утром 18 января РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, одна из станций метро в огне. В одном из районов Киева погибли четыре человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.

Также оккупанты ударили баллистикой по Запорожью - есть разрушения и пострадавшие. Шесть человек пострадали. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще двое женщин и трое мужчин в состоянии средней тяжести.

Как сообщал Главред, РФ нанесла удар по Кривому Рогу днем 17 января - 4 человека погибли, 3 тяжелораненых. В результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура.

В Кривом Роге женщину убило обломками в авто. Игорь похоронил свою первую жену и мать своих троих детей в Херсоне два года назад, а теперь вражеская ракета убила в Кривом Роге его вторую жену.

Читайте также:

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости Запорожья ракета дроны баллистические ракеты ракетный удар атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

10:21Украина
Массированный удар по Украине: РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов - сколько было сбито

Массированный удар по Украине: РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов - сколько было сбито

09:31Украина
Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: есть разрушения и пострадавшие

Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: есть разрушения и пострадавшие

08:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Собакам - разочарования, Тиграм - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Собакам - разочарования, Тиграм - проблемы

Украина согласна на мир и готова к уступкам: названо условие

Украина согласна на мир и готова к уступкам: названо условие

Что делать если тормозит телефон: хитрый фокус удивит мгновенным результатом

Что делать если тормозит телефон: хитрый фокус удивит мгновенным результатом

Даже с Турции не возят: в Украине взлетели цены на популярный овощ

Даже с Турции не возят: в Украине взлетели цены на популярный овощ

Последние новости

10:38

Гороскоп Таро на февраль 2025: Ракам - прибыль, Львам - отдых, Девам - триумф

10:21

Без слез не взглянешь: под Курском РФ прибегла к "смешной" практике - Forbes

10:10

Разметут за 1 секунду: шикарный крабовый рулет - рецепт за 5 минут

09:31

Массированный удар по Украине: РФ запустила 4 ракеты и 39 дронов - сколько было сбитоФото

09:25

Гороскоп Таро на февраль 2025: Овнам - деньги, Тельцам - любовь, Близнецам - признаниеВидео

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
08:50

Оккупация Покровска россиянами: в ВСУ раскрыли правду о городе - зашел ли враг

08:37

Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: есть разрушения и пострадавшиеФотоВидео

08:00

Распад России реален: как похоронить империюмнение

07:36

РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, станция метро в огне: подробностиФото

Реклама
06:10

К лету война закончится?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти букву W

05:30

Генералы могут пойти ва-банк: экс-замглавы СБУ о сценарии заговора против Путина

05:00

Какой сегодня праздник 18 января 2025 года: что запрещено делать в этот день

04:35

5 минут - и от конденсата на окнах не будет и следа: женщина описала простой способВидео

04:32

"Лукашенко задумался": какими могут быть результаты выборов в Беларуси - Бульба

04:00

Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой: окончательный ответ экспертов

03:52

Гороскоп на завтра 19 января: Близнецам - крупная прибыль, Львам - отличный день

03:29

"Съест остальных": что сделает "коллективный Путин" после смерти диктатора РФВидео

03:00

Не знают даже опытные водители: три секретные функции в авто

02:20

Справятся не все: найдите бабочку, утку, летучую мышь и улитку за 15 сек

Реклама
01:15

Шольц об окончании войны в 2025 - "Я надеюсь, что в этом году все получится"

00:15

Эксперты предупредили всех, кто хранит молоко в дверце холодильника – что не так

17 января, пятница
23:50

Гигантский огонь и клубы дыма: дроны атаковали нефтебазу в Калужской области РФВидео

23:18

Переговоры с Путиным: генерал США рассказал, чего ждать от Трампа

22:59

РФ могут прорваться к границе с Днепропетровской областью: ВСУ грозит окружение

22:31

Украина масштабирует производство дронов и ракет: Зеленский раскрыл детали Ставки

22:29

Карта Deep State онлайн за 17 января: что происходит на фронте (обновляется)

22:03

"Более 50% города потеряно": военный рассказал, что происходит в Торецке

21:53

Новая волна скрытой мобилизации в России: что задумал Путин - Згурец

21:37

В администрации Байдена "слили" секретную информацию о помощи Украине - NYT

21:26

Мощная молитва сотворит настоящее чудо: как правильно молиться за воинов Украины

21:18

Пособник войны против Украины получит миллиарды кубов газа от РФ – Путин

21:07

Фицо "уже несколько дней" зовет Зеленского на встречу: премьер назвал новую дату

21:02

В США продали особняк из "Один дома": за сколько купили дом

20:58

РФ и Иран подписали договор о "стратегическом партнерстве": какие угрозы для Украины

20:42

"Это было в Советском Союзе": генерал объяснил, что ждет ФСБ-шную РоссиюВидео

20:18

Трамп готов к жестким действиям: у США есть рычаги влияния на Путина - Шейтельман

20:14

Невестке Королевой наконец-то вставят зубы

19:42

Мобилизация 18-летних: в Раде резко ответили команде Трампа

19:37

Замешаны военные и блогеры: стало известно, кто избил певца Wellboy

Реклама
19:34

В Украину сунет аномальное потепление: скоро влупит +20 градусов

19:30

Повторит судьбу СССР: Ягун раскрыл неожиданный сценарий распада РоссииЭксклюзив

19:19

В команде Байдена сделали прогноз о планах Трампа по Украине

19:11

Оккупанты попали в ловушку украинских десантников на Кураховском направлении

19:10

Потери РФ в январе 2025 побьют все рекорды: что случилосьмнение

19:05

Холодильник прослужит долгие годы: как быстро его починить если не морозит

19:04

Что категорически нельзя делать 18 января - строгие приметы и запреты

18:55

Даже с Турции не возят: в Украине взлетели цены на популярный овощ

18:45

Брюс Уиллис впервые вышел в свет: момент попал на видео

18:42

Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют с 20 января

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять