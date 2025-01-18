Шольц об окончании войны в 2025 - "Я надеюсь, что в этом году все получится"

Он также подчеркнул, что любое решение должно учитывать интересы Украины и Европы, и не должно быть найдено в обход этих сторон.

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Когда закончится война в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Шольц надеется, что война в Украине завершится в 2025

Канцер подчеркнул, что любое решение должно учитывать интересы Украины и Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на скорое окончание войны в Украине в текущем году.

Шольц сделал данное заявление во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в Вольфсбурге, сообщает агентство DPA.

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"Теперь необходимо изучить все варианты, чтобы остановить убийства и достичь мира. Я надеюсь, что в этом году все получится, но посмотрим, возможно ли это", — отметил Шольц.

Он также подчеркнул, что любое решение должно учитывать интересы Украины и Европы, и не должно быть найдено в обход этих сторон.

Стоит отметить, что в СМИ раскрыли, почему на самом деле Шольц против нового пакета помощи Украине. В правительстве уже несколько недель продолжаются спор относительно дополнительной военной помощи для Украины. Известно, что содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны.

Военная помощь Украине

Стало известно, что Украине передадут $1,1 миллиарда. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость.

США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины. Этот пакет будет последним пакетом военной помощи Украине во времена администрации президента США Джо Байдена. Помощь включает дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны и больше снарядов.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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