РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, станция метро в огне: подробности

В одном из районов Киева погибли четыре человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.

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РФ массированно ударила по Киеву 18 января/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

Оккупанты рано утром 18 января ударили по Киеву

Уже известно о четырех погибших и трех пострадавших

Повреждена станция метро "Лукьяновская", она закрыта на выход и выход

Страна-агрессор Россия рано утром в субботу, 18 января, ударила по Киеву. В результате атаки известно о четырех погибших и трех пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе повыбивало окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены также стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции.

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В Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады направляются на место.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно без возгорания. Зафиксировано также падение обломков в Деснянском районе столицы.

По данным ГСЧС, в Шевченковском районе столицы ликвидировано возгорание трех автомобилей, еще 10 автомобилей получили повреждения. Частичному разрушению подверглось административное здание, здания бизнес центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий произошел пожар - он уже локализован.

Как сообщал Главред, РФ нанесла удар по Кривому Рогу днем 17 января - 4 человека погибли, 3 тяжелораненых. В результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура.

В Кривом Роге женщину убило обломками в авто. Игорь похоронил свою первую жену и мать своих троих детей в Херсоне два года назад, а теперь вражеская ракета убила в Кривом Роге его вторую жену.

Напомним, в британской разведке сообщили об опасности - в ближайшие месяцы страна-агрессор Россия сможет применять во время обстрелов более 1500 дронов-камикадзе.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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