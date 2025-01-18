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РФ массированно ударила по Киеву, есть погибшие, станция метро в огне: подробности

Алёна Воронина
18 января 2025, 07:36
2965
В одном из районов Киева погибли четыре человека. В огне одна из станций метро, ее закрыли на вход и выход.
Удар по Киеву 18 января
РФ массированно ударила по Киеву 18 января/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

  • Оккупанты рано утром 18 января ударили по Киеву
  • Уже известно о четырех погибших и трех пострадавших
  • Повреждена станция метро "Лукьяновская", она закрыта на выход и выход

Страна-агрессор Россия рано утром в субботу, 18 января, ударила по Киеву. В результате атаки известно о четырех погибших и трех пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе повыбивало окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены также стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции.

видео дня

В Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады направляются на место.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно без возгорания. Зафиксировано также падение обломков в Деснянском районе столицы.

По данным ГСЧС, в Шевченковском районе столицы ликвидировано возгорание трех автомобилей, еще 10 автомобилей получили повреждения. Частичному разрушению подверглось административное здание, здания бизнес центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий произошел пожар - он уже локализован.

  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева
  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева
  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева
  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева
  • Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января
    Последствия удара РФ по Киеву утром 18 января ГСЧС Киева
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, РФ нанесла удар по Кривому Рогу днем 17 января - 4 человека погибли, 3 тяжелораненых. В результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура.

В Кривом Роге женщину убило обломками в авто. Игорь похоронил свою первую жену и мать своих троих детей в Херсоне два года назад, а теперь вражеская ракета убила в Кривом Роге его вторую жену.

Напомним, в британской разведке сообщили об опасности - в ближайшие месяцы страна-агрессор Россия сможет применять во время обстрелов более 1500 дронов-камикадзе.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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