Переговоры с Путиным: генерал США рассказал, чего ждать от Трампа

Генерал США в отставке допустил, как Трамп будет вести переговоры с Путиным.

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Ходжес о переговорах Трампа и Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как будет вести себя Трамп с Путиным во время переговоров по Украине

Почему не стоит воспринимать все заявления Трампа о прекращения огня в Украине серьезно

Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет демонстрировать силу в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам в интервью изданию Der Spiegel, Трамп не захочет быть тем, кто "потерял Украину", пишет DW.

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"В некотором смысле я настроен оптимистично и надеюсь, что президент Трамп не захочет выглядеть проигравшим. Он не захочет стать тем, кто потерял Украину", - заявил бывший командующий силами США в Европе.

Также он отметил, что не стал бы воспринимать все заявления Трампа о прекращения огня в Украине во время предвыборной кампании буквально.

Его подход, судя по всему, заключался в том, чтобы оказать мощное давление на Россию и Украину с целью принудить их к переговорам и быстрому заключению мира.

План Трампа в отношении России - что известно

Напомним, в СМИ писали, что советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Накануне Главред писал, что новая наступательная операция Сил обороны Украины в Курской области выглядит как заранее просчитанный стратегический шаг накануне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Трамп может использовать уязвимость агрессора России, чтобы усадить ее за стол переговоров, а Курская область станет разменной монетой.

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Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

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