Переговоры с Путиным: генерал США рассказал, чего ждать от Трампа

Вы узнаете:
- Как будет вести себя Трамп с Путиным во время переговоров по Украине
- Почему не стоит воспринимать все заявления Трампа о прекращения огня в Украине серьезно
Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет демонстрировать силу в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам в интервью изданию Der Spiegel, Трамп не захочет быть тем, кто "потерял Украину", пишет DW.
"В некотором смысле я настроен оптимистично и надеюсь, что президент Трамп не захочет выглядеть проигравшим. Он не захочет стать тем, кто потерял Украину", - заявил бывший командующий силами США в Европе.
Также он отметил, что не стал бы воспринимать все заявления Трампа о прекращения огня в Украине во время предвыборной кампании буквально.
Его подход, судя по всему, заключался в том, чтобы оказать мощное давление на Россию и Украину с целью принудить их к переговорам и быстрому заключению мира.
План Трампа в отношении России - что известно
Напомним, в СМИ писали, что советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.
Накануне Главред писал, что новая наступательная операция Сил обороны Украины в Курской области выглядит как заранее просчитанный стратегический шаг накануне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Трамп может использовать уязвимость агрессора России, чтобы усадить ее за стол переговоров, а Курская область станет разменной монетой.
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Кто такой Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.
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