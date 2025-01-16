Принуждение к миру: команда Трампа готовит жесткие санкции против РФ - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает два основных подхода.

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Санкции против России / коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Советники Трампа разрабатывают стратегию санкций в отношении России

Встреча Трампа с Путиным может повысить возможность переговоров о прекращении войны

Более агрессивная политика РФ может привести к более жестким санкциям

Советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что администрация Джо Байдена 10 января ввела наиболее разрушительные санкции против торговли российской нефтью. Этот шаг создал открытый вопрос о том, как Трамп относится к этим мерам, учитывая его приверженность быстрому прекращению войны России против Украины.

видео дня

По информации издания, команда Трампа рассматривает два основных подхода. Один, если новая администрация посчитает, что окончание войны уже близко, включает некоторые меры в пользу санкционированных российских производителей нефти, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение. Второй вариант будет основываться на санкциях, которые еще больше усилят давление для увеличения рычагов.

"Планы команды Трампа находятся на ранних стадиях и в конечном итоге зависят от самого избранного президента", - говорится в сообщении.

Издание также напомнило, что на прошлой неделе Трамп сказал, что готовится встреча с Владимиром Путиным, что повышает вероятность возможных переговоров о прекращении войны в ближайшем будущем.

"Для команды Трампа более агрессивная российская политика может привести к более жесткому применению вторичных санкций в отношении торговли нефтью, наказывая как европейских грузоотправителей, так и азиатских покупателей, включая крупные компании в Китае и Индии. Другой возможный подход: настаивать на более жестких вмешательствах в проход танкеров, перевозящих российскую нефть через жизненно важные датские и турецкие проливы", - подчеркнули в Bloomberg.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, основатель фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил, что есть риск, что избранный президент США Дональд Трамп может о чем-то договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным за спиной у украинцев.

Также известно, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить России сделку в обмен на подписание мирного соглашения с Украиной.

Кроме того, сообщалось, что Кремль во время переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом потребует скорейшего разрыва военных связей Украины с НАТО и приобретения нашей страной статуса нейтрального государства с ограниченной армией.

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