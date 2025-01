Инаугурация Трампа 2025: точная дата, где смотреть и как пройдет главное событие

Предстоящая инаугурация Дональда Трампа, запланированная на 20 января, обещает стать уникальным событием, уже вызывающим значительный интерес во всем мире.

Все, что стоит знать об инаугурации Дональда Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Когда состоится инаугурация Дональда Трампа

Где смотреть инаугурацию Трампа

Кого Трамп пригласил на инаугурацию

20 января состоится торжественная инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Это событие стало выдающимся моментом, который ознаменовал начало его президентского срока и переход к новой политической эре. После неожиданной победы на выборах в 2024 году Трамп вступает в должность с обещаниями укрепить экономику, восстановить инфраструктуру и "снова сделать Америку великой".

6 января 2025 года победа Трампа на президентских выборах 2024 года официально была утверждена Конгрессом США.

Главред собрал главное, что стоит знать об инаугурации Трампа.

Когда инаугурация в США: дата

20-я поправка к Конституции США определяет, что избранный президент начинает свои полномочия ровно в 12:00 дня 20 января после выборов. Согласно закону, перед началом исполнения обязанностей новоизбранный президент приносит присягу. Именно поэтому дата инаугурации Дональда Трампа будет оставаться неизменной, ведь она закреплена конституционно.

Онлайн-трансляция инаугурации Трампа: где и когда смотреть инаугурацию Трампа

Инаугурацию Дональда Трампа 20 января можно будет посмотреть на ведущих американских телеканалах и официальных платформах. Среди них:

- сайт Главред, где будет происходить текстовая трансляция в день события;

- официальный сайт Белого дома;

- телеканалы ABC, CBS, CNN, CSPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS, включая их веб-сайты и YouTube-трансляции;

- трансляция "Голоса Америки" с украинским переводом, которая также появится 20 января.

Официальная часть церемонии начнется 20 января в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву).

Как проходит церемония инаугурации Трампа

Инаугурационные мероприятия Дональда Трампа стартуют 18 января с торжеств и завершатся 21 января национальным молебном. Как сообщил Инаугурационный комитет, программа включает различные события, в частности торжественное принятие, церемонии, митинги и официальные речи.

"Президент Трамп предан делу объединения страны путем силы, обеспечения безопасности и возможностей его программы "Америка - прежде всего", - заявили в этой связи сопредседатели Комитета Стив Уиткофф и Келли Лоффлер.

18 января, в субботу, в частном гольф-клубе Trump Sterling недалеко от Вашингтона состоится президентский прием и фейерверк. На следующий день, 19 января, Трамп примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, а также выступит на митинге "Сделаем Америку великой снова" и торжественном ужине.

Основные инаугурационные события запланированы на 20 января, когда Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу возле Капитолия США. В этот день состоится церковная служба, чаепитие в Белом доме, торжественный проезд в Белый дом, прощальная встреча с предыдущим президентом, смотр войск, парад на Пенсильвания-авеню, а также бал главнокомандующего, на котором выступит новоизбранный президент.

Заключительным аккордом мероприятий станет национальный молебен, который состоится 21 января.

Новый официальный портрет Трампа

Накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января, представили его официальный президентский портрет.

Отмечается, что новый портрет существенно отличается от изображения 2017 года. На предыдущем фото Трамп выглядел более непринужденным и улыбался, тогда как на актуальном портрете его выражение лица сосредоточено и серьезно.

Президентские портреты Трампа для его 1-го и 2-го срока. (Это реально.) pic.twitter.com/C0UY3cYJ8c - Molly Ploofkins™ (@Mollyploofkins) 15 января 2025 года

В соцсетях активно сравнивают эти два инаугурационных портрета.

Кроме того, было опубликовано фото новоизбранного вице-президента Джей Ди Вэнса, экс-сенатора от Огайо, который готовится к работе в администрации Трампа в Белом доме.

Рекорды инаугурации Трампа

Инаугурация Дональда Трампа 20 января установит несколько рекордов. В частности, Трамп станет старейшим президентом США на момент принятия присяги - в возрасте 78 лет и 220 дней. Кроме того, впервые в истории инаугурация будет проходить в условиях приспущенных государственных флагов, символизирующих траур по покойному Джимми Картеру.

Еще одним рекордом станет собранная сумма для организации мероприятия - около $200 млн, что почти вдвое превышает предыдущий рекорд самого Трампа в 2017 году ($107 млн). Об этом сообщают The New York Times и Associated Press. Все граждане США могут сделать пожертвование на церемонию. Крупнейшим спонсорам в этом году обещают доступ к официальным мероприятиям, балам и специальному ужину "при свечах" с Трампом и его женой.

Кого Трамп пригласил на инаугурацию

Ультраправые популисты составляют значительную часть гостей, приглашенных на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщает Politico. Таким образом, Трамп демонстрирует четкий идеологический сигнал через необычный подход к выбору международных гостей.

"Список гостей Дональда Трампа на его инаугурацию в качестве президента США 20 января выглядит как глобальный "Кто есть кто" среди правых популистов", - пишет издание.

Инаугурации обычно являются традиционными событиями, ориентированными на внутреннюю аудиторию, а иностранные дипломаты посещают их преимущественно как жест вежливости. Главы государств и правительств обычно не входят в список приглашенных. Однако Трамп решил нарушить эту традицию, пригласив ряд иностранных лидеров, с которыми имел контакты, в частности президента Аргентины Хавьера Милея, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, премьера Венгрии Виктора Орбана и китайского лидера Си Цзиньпина.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Центристские европейские лидеры, такие как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приглашения не получили. ЕС будет представлять госпожа посол в Вашингтоне Йовита Нелюпшене. Зато среди гостей - британский евроскептик Найджел Фараж, французский политик Эрик Земмур, бельгиец Том ван Грикен и экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий. Также в списке оказались лидеры ультранационалистических партий из Испании и Португалии.

Кандидат в канцлеры от немецкой ультраправой партии AfD Алиса Вайдель приглашение приняла, но из-за предвыборных обязательств ее заменит солидер партии Тино Чрупалла. Среди гостей также будут министры иностранных дел Индии и Японии, а также президенты Сальвадора и Эквадора.

Politico подчеркивает, что значительная часть приглашенных политиков имеет общую идеологическую платформу, представляя правый или ультраправый политический спектр, или же принадлежит к лидерам, которых Трамп публично поддерживал.

"В этом смысле инаугурация раскрывает многое о политической траектории его администрации - и о том, к кому может прислушиваться президент, когда его посадят в Белом доме", - пишет издание.

Дональд Трамп стремится сделать свою инаугурацию событием мирового масштаба, лично посылая приглашения иностранным лидерам, включая руководителей государств, которые ранее имели напряженные отношения с США, сообщает CNN.

В частности, Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина принять участие в церемонии присяги, что является крайне необычным шагом в отношении лидера коммунистического государства, которое является одним из главных геополитических соперников Америки.

"Это пример того, как президент Трамп создает открытый диалог с лидерами стран, которые являются не только союзниками, но и нашими противниками и конкурентами", - заявила пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт во время выступления в четверг на телеканале Fox News.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Впрочем, как отмечают два осведомленных источника, вместо Си Цзиньпина на мероприятии, вероятно, будет присутствовать делегация высокопоставленных китайских чиновников.

Кроме того, Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг посетят инаугурацию новоизбранного президента Дональда Трампа в понедельник, сообщает NBC News со ссылкой на чиновника, ответственного за организацию мероприятия. Они будут иметь почетные места на церемонии, сидя на платформе рядом с другими высокопоставленными чиновниками, включая кандидатов в кабинет Трампа и избранных политиков.

Маск в заметке в соцсети X заявил, что для него "большая честь" занять заметное место на инаугурации. Все три бизнесмена активно стремились завоевать расположение Трампа в течение последнего года. Маск, в частности, пожертвовал более 250 миллионов долларов на его предвыборную кампанию.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в этом месяце изменил политику компании по модерации контента и состав лоббистской команды, чтобы адаптироваться к новой республиканской администрации. Meta также внесла 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа. Кроме того, по данным источников, Цукерберг вместе с мегадонором республиканцев Мириам Адельсон организует прием в честь инаугурации.

Джефф Безос, основатель Amazon, прошлой осенью решил, что газета The Washington Post, которой он владеет, не будет поддерживать Трампа в президентской гонке, несмотря на желание части редакции поддержать вице-президента Камалу Харрис. В то же время Amazon пожертвовала 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа.

Маск, Безос и Цукерберг - одни из самых богатых людей мира, чье состояние в значительной степени выросло благодаря технологическому буму последних двух десятилетий. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск занимает первое место, Безос - второе, а Цукерберг - третье. Их совокупный капитал сейчас оценивается в 885 миллиардов долларов.

Кого не будет на инаугурации Дональда Трампа

Бывшие президенты Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший не будут участвовать в традиционном инаугурационном обеде новоизбранного президента Дональда Трампа. Обама получил приглашение, но отказался, сообщил источник NBC News. Клинтон также был приглашен, но не планирует присутствовать. Офис Буша заявил, что не отслеживает такие приглашения.

Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь и первая леди, также не посетит обед, хотя получила приглашение. Впрочем, все трое бывших президентов и первые леди, кроме Мишель Обамы, будут присутствовать на церемонии инаугурации. Причина отсутствия Мишель Обамы не указана. Стоит отметить, что она также не была на похоронах Джимми Картера, став единственной отсутствующей среди всех нынешних и бывших президентов и первых леди.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также не посетит инаугурацию Дональда Трампа, поскольку будет выступать в Будапеште с итоговой речью по венгерскому председательству в ЕС, сообщает портал Telex.

Что известно о Викторе Орбане / Инфографика: Главред

Будет ли Зеленский на инаугурации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что не приглашал украинского президента Владимира Зеленского на свою инаугурацию. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, которую транслировали на YouTube-канале RSBN.

Отвечая на вопрос о возможности приглашения Зеленского, Трамп отметил: "Нет, но если он захочет приехать, я буду рад его принять. Однако я не приглашал его".

Также он заявил, что уже удалось достичь "небольшого прогресса" в решении вопроса завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Хотя официального приглашения он пока не получил, запланирована отдельная встреча с новым американским лидером. Об этом Зеленский рассказал в подкасте американского журналиста украинского происхождения Лекса Фридмана.

Зеленский отметил, что знает мировых лидеров, которые могут самостоятельно отправиться к главе другого государства, однако сам не планирует этого делать без официального приглашения. Он подчеркнул важность церемонии и учета аспектов безопасности, связанных с такими мероприятиями.

"Я не хочу никому причинять хлопот и не хочу создавать никому проблем. И поэтому, именно поэтому, если он меня пригласит, я приеду", - сказал Зеленский.

Также президент Украины рассказал о телефонном разговоре с избранным президентом США, во время которого обсуждалось будущее приглашение уже после того, как Трамп официально вступит в должность.

"Он ожидает нашей встречи, и будет официальный визит. Мой визит будет первым, или один из первых к нему. И для него эта тема очень важна. Я знаю, что у него есть свои вопросы, американские вопросы", - сказал Зеленский.

Зеленский считает, что Украина была одной из ключевых тем в международной повестке дня во время предвыборной кампании Трампа. Он отметил необходимость тщательной подготовки к встрече с новым лидером США.

