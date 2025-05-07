"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

Потап был удивлен словами Примадонны.

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Потап - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин, Потап

Вы узнаете:

Потап вспомнил разговор с Аллой Пугачевой

Что она ему сказала

Украинский рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился, чему его учила российская певица Алла Пугачева.

В интервью "Все Всегда Везде" Потап отметил, что на пике своей популярности он буквально "словил звезду", но Примадонна поставила его на место.

"Как бы ты высоко не поднимался, надо заземляться. Когда-то меня Лайма Вайкуле и Алла Пугачева учили: "Леша, послушай, это путь к самому себе, разберись в себе. Чем ты круче, тем ближе к людям должен быть". Я это запомнил. И обычно все, кто меня знает – это умные люди, в комментариях – все меня хейтят. А кто познакомился поближе, то говорят: "Какой прикольный чувак", - поделился рэпер.

Потап в новом образе Slavic Balagan / фото: instagram.com, Потап

Также он рассказал, как начал был относится к близким людям.

"У меня был период, когда сорвало крышу. И раньше тебе помогали люди, которые рядом, настоящие друзья, а теперь говорят: "Ты глупый, ты стал невыносимым". А я сначала говорил: "Нет, это не так". А потом приходишь к ним и говоришь: "Извините, тогда я не понимал, а сейчас понял", - добавил Потап.

Потап / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Потапа:

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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