"Чей Крым": Кристина Орбакайте поддержала Аллу Пугачеву и заговорила о войне

Кристина Орбакайте объяснила свою позицию.

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Кристина Орбакайте - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Вы узнаете:

Кристина Орбакайте заговорила о войне в Украине

Как она ее назвала

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уклоняется от высказываний о войне в Украине, все же прокомментировала свое отношение к преступлениям российских оккупантов.

Как сообщаю росСМИ, Орбакайте назвала войну "событиями, неприятными для всей Земли, всей страны и всей семьи".

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Также певица объяснила, почему она решила выпустить песню "Алла будет петь".

"Эту песню на самом деле авторы принесли маме несколько лет назад, пять лет что ли. Когда еще было мирное время. Она как-то думала, сомневалась, говорила, что ей про себя петь неудобно", – поделилась артистка.

Кристина Орбакайте - интервью / фото: скрин t.me/badphrase/

Кстати, Алла Пугачева сразу же предложила спеть песню ей, но процесс затянулся.

"Никак оно мне не записывалось. И тут произошли эти все события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи. Я подумала, что вот сейчас самое время для этой песни, чтобы поддержать маму, ее поклонников", – добавила Орбакайте.

Россияне уже высказали свое негативное мнение в комментариях после признания знаменитости.

"А Кристина будет петь, но не в Латвии. Потому что не знает, чей Крым";

"Кристина русский забывать стала, еле говорит?";

"Ну вот, мы дождались, дочурку прорвало", - написали пользователи Сети.

Кристина Орбакайте больше не выступает в РФ / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Напомним, совсем недавно Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии и ей запретили въезд в страну. Представители Госспецсвязи подчеркнули, что артистка выступала во временно оккупированном Россией Крыму и принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.

А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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