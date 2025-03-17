"Пресняковы отдыхают": Кристина Орбакайте утерла всем нос

Вы узнаете:
- Кристина Орбакайте отдохнула с родными
- Певица показала, как они развлекались
Российская певица Кристина Орбакайте, которая публично не осудила террористическое вторжение РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте и уехала с семьей жить в США, побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео, на котором показала счастливые моменты.
Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.
"Весенние каникулы начинаем в Диснейленде. Каждый раз, приезжая с детьми, ощущаешь себя ребенком", — отметила Орбакайте.
Поклонники Кристины оставили множество реакций и комментариев на видео артистки.
"Пресняковы отдыхают, Кристина";
"Кристина до сих пор, как девчонка. А двигается как всегда шикарно";
"Желаю вам хорошего настроения", - отметили подписчики.
Напомним, старший сын певицы Никита Пресняков также уехал жить в США в 2022 году, а вот средний Дени Байсаров остался жить в Москве, где развивает свой бизнес в ивент-агенции.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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