По Кристине Орбакайте готовят новый сокрушительный удар - что случилось

Кратко:
- Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии
- Ее могут лишить недвижимости в стране
Российская известная певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, после запрета на въезд в Латвию может лишиться и своей квартиры там.
Как сообщают российские пропагандисты, квартиру в Юрмале подарил Орбакайте Борис Моисеев.
"По данным источника, из-за недавнего запрета на въезд в Латвию Кристина теперь может остаться без элитного жилья. Трехкомнатная квартира певицы площадью 100 квадратных метров находится прямо на берегу Рижского взморья. В доме "Ривьера" также расположена недвижимость и многих других российских звезд. Стоит квартира Орбакайте примерно 30 млн рублей", - написали пропагандисты.
Напомним, Кристину Орбакайте не пустят в Латвию и ей придется отменять свои концерты, такое решение принял министр внутренних дел Латвии.
Представители Госспецсвязи подчеркнули, что Орбакайте выступала во временно оккупированном Россией Крыму и принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Вадим Лисица признался, что всех подробностей личной жизни Потапа и его жены Насти Каменских не знает. Также он высказался, как деятельность беглеца влияет на Каменских.
А также Елена Кравец поделилась, смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95". Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.
Вас может заинтересовать:
- Внучка Софии Ротару покорила поклонников новым снимком
- Молчунья Стоцкая ошеломила сходством своей дочери с путинистом Киркоровым
- "Когда разводят": Настя Каменских сделала заявление о браке с Потапом
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред