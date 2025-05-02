По Кристине Орбакайте готовят новый сокрушительный удар - что случилось

Кристина Орбакайте попала в крупные проблемы.

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Кристина Орбакайте - запрет въезда в Латвию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте попала в "черный список" Латвии

Ее могут лишить недвижимости в стране

Российская известная певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, после запрета на въезд в Латвию может лишиться и своей квартиры там.

Как сообщают российские пропагандисты, квартиру в Юрмале подарил Орбакайте Борис Моисеев.

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"По данным источника, из-за недавнего запрета на въезд в Латвию Кристина теперь может остаться без элитного жилья. Трехкомнатная квартира певицы площадью 100 квадратных метров находится прямо на берегу Рижского взморья. В доме "Ривьера" также расположена недвижимость и многих других российских звезд. Стоит квартира Орбакайте примерно 30 млн рублей", - написали пропагандисты.

Некоторые концерты Орбакайте придется отменить / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Напомним, Кристину Орбакайте не пустят в Латвию и ей придется отменять свои концерты, такое решение принял министр внутренних дел Латвии.

Кристина Орбакайте много путешествует с дочерью и мужем / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Представители Госспецсвязи подчеркнули, что Орбакайте выступала во временно оккупированном Россией Крыму и принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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