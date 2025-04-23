"Даже если просто сделали вид": почему Кравец ушла из Квартала на самом деле

Елена Кравец рассказала, как она приняла решение.

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Елена Кравец - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец

Вы узнаете:

Елена Кравец назвала причину ухода из "Квартала 95"

Как она приняла решение

Украинская известная юмористка Елена Кравец поделилась смогла бы она вернуться в команду Студии "Квартал 95".

В интервью для OBOZ.UA Кравец отметила, что она с трудом приняла решение уйти из "Квартала 95", тогда она пребывала за границей и сообщила коллегам о своем выборе в переписке.

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Другие участники команды отнеслись к ее решению с уважением, а Елена продолжает развиваться в других сферах.

Елена Кравец отлично выглядит / фото: instagram.com, Елена Кравец

"Решение уйти из "Квартала" было для меня непростым. Это огромная часть моей жизни, и там - очень родные, очень важные для меня люди, с которыми росла, творила, проживала свои самые яркие профессиональные этапы. Поэтому было тяжело. Но внутри я понимала: настал момент идти дальше. Коммуникация с коллегами происходила спокойно, с уважением. Я на тот момент была не в Украине, поэтому общались преимущественно через переписку. Я очень благодарна, что меня приняли с пониманием. Даже если просто сделали вид, что поняли - благодарна и за это", - поделилась Елена.

Елена Кравец занимается своими проектами / фото: instagram.com, Елена Кравец

Сейчас участники Студии редко поддерживают общение с Кравец, но юмористка всегда с теплом вспоминает, как было раньше и не жалеет о своем решении.

"Мы сейчас общаемся редко, но я не чувствую между нами обид или напряжения. Во мне осталось тепло. Допускаю ли я возвращение? По состоянию на сейчас - вряд ли. Но в жизни никогда нельзя говорить "никогда", - добавила Елена.

Елена Кравец / инфографика: Главред

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Елена Кравец - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, сын Елены Кравец проявил удивительное спокойствие, когда его разговор с мамой зашел об ужасных событиях последних 10 лет. Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления.

А также ранее Елена Кравец поздравила старшую дочь Марию с 21-летием и ошеломила, насколько они похожи. Но Мария отметила, что уже два года считает ‒ неприемлемо устраивать пышное празднование своего дня рождения, который совпал с датой начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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