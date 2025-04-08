Впервые после ухода из Студии Квартал-95: Елена Кравец возвращается на сцену

Кравец появится в необычном для себя амплуа.

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Елена Кравец новости - артистка рассказала про главную роль в моноспектакле / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Кратко:

Елена Кравец давно не появлялась на сцене

Артистка анонсировала необычную премьеру

Летом 2022 года украинская актриса и комик Елена Кравец покинула проект, которому посвятила большую часть своей жизни - Студию Квартал-95. С 1998-го года она было неотъемлемой частью команды, однако полномасштабная война заставила Кравец пересмотреть свои приоритеты.

Так Елена попробовала себя в качестве ведущей ток-шоу ("Тихий вечер") и подкаста ("Вдома поговоримо" со своей старшей дочерью Марией), совершенствовала свои актерские навыки и даже начала учиться писательству. Поиск новой себя все же привел артистку на сцену.

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В своем блоге в Instagram Елена Кравец объявила о создании биографического моноспектакля, над которым она работала с психотерапевтом Анной Лелик (она же выступает соавтором текстов). Представление состоится под режиссурой Елены Коляденко.

"Можно я просто посижу?" - моноспектакль, идея которого родилась очень давно, который "пролежал" в заметках телефона несколько лет и начал свое рождение только осенью 2024-го после разговора в кафе на Подоле, где мы с психотерапевтом и автором всех историй в моноспектакле поверили друг в друга", - рассказала бывшая звезда Студии Квартал-95.

Елена Кравец новости - артистка рассказала про главную роль в моноспектакле / instagram.com/lennykravets

Стоит отметить, что моноспектакль будет для Елены Кравец дебютом - подобных работ в карьере у артистки не было. К тому же это будет ее первой сценической работой с 2022 года.

Кто такая Елена Кравец / инфографика: Главред

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Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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