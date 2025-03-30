Дочь Елены Кравец раскрыла, вернется ли артистка в Студию Квартал-95

Маша Кравец заинтриговала поклонников планами мамы.

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Елена Кравец новости - Маша Кравец раскрыла творческие планы мамы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Вкратце:

Мария Кравец прокомментировала карьеру матери

Она рассказала, есть ли в планах Елены Кравец воссоединение со Студией Квартал-95

22-летняя Мария Кравец, дочь известной украинской актрисы Елены Кравец, делает свои первые самостоятельные твердые шаги в светскую жизнь. Все чаще девушку можно заметить на красных дорожках, и достаточно часто - без звездной мамы.

Недавно Мария даже дала интервью, в котором прокомментировала творческую деятельность Кравец-старшей. В беседе с "Ранком у великому місті" она рассказала, стоит ли ожидать возвращения Елены Кравец на проекты Студии Квартал-95.

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"Думаю, что не планирует (возвращаться - прим. редактора). Это были прекрасные времена, но она очень талантливая и имеет невероятное количество разных идей. Она хочет делать что-то свое. Всегда хотела это делать. Думаю, что скоро вы увидите очень крутые проекты от нее", - заинтриговала Маша Кравец.

Елена Кравец новости - Маша Кравец раскрыла творческие планы мамы / Скриншот Facebook

Елена Кравец стала участницей команды КВН "95-й квартал" в 1998 году, ав 2000-ом была уже постоянной актрисой Студии Квартал-95, в проектах которой (Вечерний Квартал, Женский Квартал, Лига Смеха, сериал "Слуга народа") она принимала участие до 2022 года.

Тогда артистка покинула студию, и посвятила себя развитию других аспектов своего творчества. Например, была ведущей ток-шоу "Тихий Вечір", вместе с дочерью Марией начала вести подкаст "Вдома поговоримо" и т.д. Недавно Елена Кравец рассказала, что посещает литературные курсы и раздумывает над выпуском сборника своих новелл.

Елена Кравец на съемках Студии Квартал-95 / instagram.com/lennykravets

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Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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