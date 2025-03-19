"Чтобы за что-то жить": старшая дочь Елены Кравец призналась, чем зарабатывает

Вкратце:
- Мария Кравец мечтает о танцах, но приходится работать в продажах
- Девушка не торопится заводить семью с возлюбленным
Украинская актриса, ведущая и бывший резидент Студии Квартал-95 Елена Кравец недавно призналась, что находится в поиске новых горизонтов для творчества. Оказалось, что ее старшая дочь Мария похожа на маму не только внешне, и также ищет пути самореализации.
22-летняя девушка бросила университет на первом курсе - журналистика оказалась вовсе не тем делом, которому она хотела бы себя посвятить. Душа Кравец-младшей лежит к танцам, но сейчас она зарабатывает на жизнь другим, весьма увлекательным занятием. Об этом Мария рассказала в интервью Тсн.ua.
"Я работаю стилистом, продаю вещи украинского бренда и консультирую людей по поводу стиля. Мне в целом это нравится, но я понимаю, что это не навсегда, поэтому продолжаю искать себя. В идеале мне хочется монетизировать свое творчество, которое бы было связано с танцами, которые я обожаю. Но пока для того, чтобы за что-то жить, я работаю в продажах", - поделилась девушка.
Также она раскрыла подробности личной жизни. Она состоит в отношениях с танцором Ростиславом Сидоренко. У пары все серьезно, однако под венец они не торопятся. "С моим парнем мы уже больше двух лет, живем вместе. Что касается свадьбы, вы знаете, наше поколение легче к этому относится. Главное – у нас есть любовь, и о детях мы тоже даже не думаем", - говорит Мария Кравец.
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Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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