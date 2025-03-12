Открыла другую страницу: Елена Кравец рассказала про новую карьеру

Краткое содержание:
- Елена Кравец рассказала, что развивает новый навык
- Артистка призналась, что это может стать еще одним витком в ее карьере
С конца девяностых украинская актриса и комик Елена Кравец была неотъемлемой частью Студии Квартал-95. Во время полномасштабной войны артистка приняла решение покинуть проект, и отправиться на поиски новой карьеры.
Кравец пробовала свои силы в качестве ведущей ток-шоу ("Тихий вечер"), и также завела подкаст вместе с дочерью Марией, где обсуждает различные вопросы с приглашенными гостями. В интервью для Тсн.ua Елена призналась, что к всему этому она недавно добавила новый вид деятельности.
Звезда рассказала, что сейчас активно работает над развитием своего литературного таланта - записалась на писательские курсы, которые также выполняют для нее функцию своеобразной терапии.
"Я пошла на писательские курсы и понемногу пишу. Каждую неделю я должна издавать два текста, и они одновременно являюсь упражнениями. Я тренируюсь писать в разных методах. Мне это нравится. Кстати, это влияет очень терапевтически. Это одновременно и дневник, и как любая письменная, бумажная работа", - говорит Елена Кравец. Она призналась, что задумывается над выпуском в будущем сборника новелл собственного авторства.
Есть в жизни Елены Кравец еще одна "карьера" - материнство, которому артистка уделяет много внимания. У нее трое детей: 22-летняя Маша уже делает первые самостоятельные шаги навстречу взрослой жизни, и ей Кравец, готова подставить плечо поддержки, и 8-летние двойняшки Иван и Екатерина, который заряжают бывшую звезду Квартала энергией и непосредственностью.
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Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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