"Главная в доме": мама Верки Сердючки насмешила Сеть свежим фото внучки

Кратко:
- Инна Белоконь показала смешное фото единственной внучки
- В подписи к снимку звезда призналась малышке в искренних чувствах
Украинская актриса и комик Инна Белоконь, известная по роли мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, в апреле 2024 года впервые стала бабушкой - у нее появилась внучка, которую назвали Вероникой.
Совсем скоро девочке исполнится годик, но уже видно, что внучка Белоконь растет весьма темпераментной особой. И артистка в восторге от этого. В своем блоге в Instagram она опубликовала свежее фото малышки - с растрепанными волосиками, замурзанным личиком и весьма выразительными взглядом. Эта картина невольно вызывает улыбку.
"Я тебя обожаю, моя любовь. Я, как дурында, все делаю, как ты говоришь, а я послушная", - обратила Инна Белоконь к своей единственной внучке. Поклонники артистки в комментариях отмечают, что сразу видно, что Вероника - самая главная в доме.
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Кто такая Инна Белоконь?
Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.
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