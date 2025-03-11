"Главная в доме": мама Верки Сердючки насмешила Сеть свежим фото внучки

Инна Белоконь призналась, что с ней Вероника не знает отказа.

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Инна Белоконь внучка - мама Верки Сердючки показала наследницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Кратко:

Инна Белоконь показала смешное фото единственной внучки

В подписи к снимку звезда призналась малышке в искренних чувствах

Украинская актриса и комик Инна Белоконь, известная по роли мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, в апреле 2024 года впервые стала бабушкой - у нее появилась внучка, которую назвали Вероникой.

Совсем скоро девочке исполнится годик, но уже видно, что внучка Белоконь растет весьма темпераментной особой. И артистка в восторге от этого. В своем блоге в Instagram она опубликовала свежее фото малышки - с растрепанными волосиками, замурзанным личиком и весьма выразительными взглядом. Эта картина невольно вызывает улыбку.

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"Я тебя обожаю, моя любовь. Я, как дурында, все делаю, как ты говоришь, а я послушная", - обратила Инна Белоконь к своей единственной внучке. Поклонники артистки в комментариях отмечают, что сразу видно, что Вероника - самая главная в доме.

Инна Белоконь внучка - мама Верки Сердючки показала наследницу / instagram.com/belokoninnaviktorovna

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Кто такая Инна Белоконь? Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.

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