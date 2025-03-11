"Счастье": Потап обратился к поклонникам и сделал громкое заявление

Кратко:
- Потап показал свои новые фото
- Рэпер поделился рассуждениями о человеческих качествах
Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу во время полномасштабной войны в Украине и постоянно попадает в скандалы, опубликовал новый пост.
На своей странице в Instagram рэпер показал свои новые фото и порассуждал о счастье.
"Счастье – это новое богатство. Внутренний мир – это новый успех. Здоровье – это новое богатство. Доброта – это новая крутость", – отметил Потап.
Продюсер позировал в зеленом худи, сидя за столом, и сложно не заметить, как он изменился после того, как похудел на 20 кг. Также на одном из снимков Потап показался на пробежке.
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Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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