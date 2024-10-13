Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

21-летняя дочь Елены Кравец романтично раскрыла личность бойфренда

Анна Подгорная
13 октября 2024, 22:14
162
Мария Кравец нашла кавалера среди единомышленников.
Маша Кравец
С кем встречается Маша Кравец - старшая дочь Елены Кравец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maarriill

Старшая дочь украинской ведущей, актрисы и бывшего резидента "Студии Квартал 95" Елены Кравец Мария старается как можно реже говорить о личном из-за популярности матери. Но порой 21-летняя девушка просто не может сдержать эмоции.

Так недавно она "рассекретила" личность своего бойфренда: влюбленные трогательно признались друг друга в романтических чувствах. Избранником Маши стал Ростислав 'Sid' Сидоренко - один из основателей и участников хип-хоп-коллектива IWD.CLAN, в котором танцует и Маша.

В своем блоге в Instagram он опубликовал серию снимков с Кравец-младшей. "Бог благословил меня ее присутствием в моей жизни в это сумасшедшее поколение и сумасшедшие времена. С тех пор каждый день - хороший день. Люблю тебя, душа моя", - подписал фотографии Сидоренко.

видео дня

Его избранница не смогла сдержать эмоции и в комментариях ответила на это трогательное признание: "Я так сильно тебя люблю".

Сколько длится роман Маши Кравец и Ростислава Сидоренко - неизвестно. Однако знакома пара около четырех лет, с 2020 года, когда был основан их танцевальный коллектив.

Маша Кравец, Ростислав Сидоренко
С кем встречается Маша Кравец - старшая дочь Елены Кравец / instagram.com/rost_sidd

Кто такая Елена Кравец?

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что главный герой 6 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз станет отцом. В июне 2023 года у него появился первенец.

Также украинский ведущий и интервьюер Слава Демин признался в нежных чувствах к Злате Огневич. Прежде его звездной фавориткой была актриса Ксения Мишина, романтические отношения с которой у него не сложились.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Елена Кравец новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

23:37Синоптик
"Большая война": Зеленский обеспокоенно обратился к партнерам из-за войск из КНДР

"Большая война": Зеленский обеспокоенно обратился к партнерам из-за войск из КНДР

21:52Украина
Первыми в плен будут попадать корейцы: куда РФ отправит бойцов из КНДР

Первыми в плен будут попадать корейцы: куда РФ отправит бойцов из КНДР

20:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

Последние новости

23:37

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

23:21

Жена "холостяка" Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок

22:18

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои 13 октября

22:14

21-летняя дочь Елены Кравец романтично раскрыла личность бойфренда

21:52

"Большая война": Зеленский обеспокоенно обратился к партнерам из-за войск из КНДРВидео

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
21:48

Оккупанты штурмуют ВСУ на Бердянском направлении: что задумал враг - Попович

20:59

Первыми в плен будут попадать корейцы: куда РФ отправит бойцов из КНДР

20:32

Украина постепенно получает преимущество над РФ: генерал США объяснил, что произошло

19:56

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Реклама
19:22

"Охладит пыл Запада": Лукашенко оконфузился поддержкой ядерной доктрины Путина

19:10

Россияне опять совершили военное преступлениемнение

18:57

Популярная певица вышла замуж и "засветила" своего избранника

18:55

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

18:45

Будет ли сбивать американская ПРО в 900 км от Украины ракеты РФ: СМИ оценили шансы

18:41

Визит Байдена не предусматривает: встречи в формате "Рамштайн" не состоится - СМИ

18:18

Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозориласьВидео

18:05

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

17:50

Боны, защищавшие Крымский мост, унесло в море

17:37

Юлия Санина воссоединилась с мужем за границей - где пара сейчасВидео

17:28

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

Реклама
17:22

Украина не готова к морозной зиме: что будет с энергетикой - эксперт

17:19

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Тельцу - гармония, Раку - потеря

17:15

Оккупанты ломанулись вперед на Харьковщине: враг, вероятно, дошел до важного объекта

16:18

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

16:05

"Санкциями не испугать": Жорин предупредил о появлении на фронте военных из КНДР

16:01

Бойфренд-военный Леси Никитюк похвастался звездной возлюбленной

15:55

Россия готовит новый обстрел: минимум 8 "бортов" снаряжены ракетами - OSINT

15:55

Дожди будут лить почти во всех областях: украинцев предупредили о сильной непогоде

15:22

Дождь, ветер и даже снег: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

14:47

В деле об убийстве Фарион всплыли новые лица: следствие изучает причастность

14:46

У Байдена снова изменились планы на поездку в Германию: что задумал Белый дом

14:06

"Казни происходят чаще": в МИД сделали заявление после расстрела россиянами украинских бойцов

13:45

Угроза отключений из-за снижения температуры: в Минэнерго дали однозначный ответ

13:26

Марши в честь РФ и лозунги против "нацизма": Германия с опозданием "отплатила" фанатке Путина

12:42

Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild

12:35

30 секунд до оккупанта: Джаред Лето соскучился за концертами в РФВидео

12:25

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

11:52

Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов

11:46

F-16 ВСУ "завалил" российский Су-34: в Forbes раскрыли подробности битвы

11:37

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Реклама
11:32

РФ потеряла еще один Су-34, его мог сбить самолет F-16 - ISW

10:42

Дрон глушили РЭБом и добили ударом Су-57: новые детали уничтожения "Охотника"Видео

10:16

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: кому ждать прибыли

10:14

Россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине: в DeepState рассказали о трагедии

09:59

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

09:52

РФ бросает резервы на штурм: в Генштабе назвали самое "горячее" направлениеВидео

09:11

РФ ночью массированно атаковала Украину 68 дронами и 4 ракетами: подробности

08:48

ВСУ восстановили положение на востоке: в DeepState назвали направлениеВидео

08:03

"Это подорвет усилия Украины": армия РФ технологически догоняет ВСУ благодаря Starlink - ISW

06:24

ООН помогла остановить Ирак в Кувейте, в чем же отличие с РФ и Украиной?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять