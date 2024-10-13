21-летняя дочь Елены Кравец романтично раскрыла личность бойфренда

Мария Кравец нашла кавалера среди единомышленников.

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С кем встречается Маша Кравец - старшая дочь Елены Кравец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maarriill

Старшая дочь украинской ведущей, актрисы и бывшего резидента "Студии Квартал 95" Елены Кравец Мария старается как можно реже говорить о личном из-за популярности матери. Но порой 21-летняя девушка просто не может сдержать эмоции.

Так недавно она "рассекретила" личность своего бойфренда: влюбленные трогательно признались друг друга в романтических чувствах. Избранником Маши стал Ростислав 'Sid' Сидоренко - один из основателей и участников хип-хоп-коллектива IWD.CLAN, в котором танцует и Маша.

В своем блоге в Instagram он опубликовал серию снимков с Кравец-младшей. "Бог благословил меня ее присутствием в моей жизни в это сумасшедшее поколение и сумасшедшие времена. С тех пор каждый день - хороший день. Люблю тебя, душа моя", - подписал фотографии Сидоренко.

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Его избранница не смогла сдержать эмоции и в комментариях ответила на это трогательное признание: "Я так сильно тебя люблю".

Сколько длится роман Маши Кравец и Ростислава Сидоренко - неизвестно. Однако знакома пара около четырех лет, с 2020 года, когда был основан их танцевальный коллектив.

С кем встречается Маша Кравец - старшая дочь Елены Кравец / instagram.com/rost_sidd

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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Ранее стало известно, что главный герой 6 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз станет отцом. В июне 2023 года у него появился первенец.

Также украинский ведущий и интервьюер Слава Демин признался в нежных чувствах к Злате Огневич. Прежде его звездной фавориткой была актриса Ксения Мишина, романтические отношения с которой у него не сложились.

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