Макацария станет отцом во второй раз: трогательные фото

Бывший холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа станут родителями во второй раз.
Об этом звездный мужчина сообщил на своей странице в Instagram.
Парочка поделилась трогательными фото, где бывший холостяк обнимает беременный животик своей молодой супруги.
"И еще раз", - подписал фото Макацария.
Отметим, что пара уже воспитывает маленького мальчика, которого они так и не представили широкой публике. До сих пор никто так и не видел лица наследника Макацария.
Кто такой Иракли Макацирия
Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми.
Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".
К слову, в комментарии в паре пришло множество поклонников, которые пожелали счастья и удачи молодым родителям.
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Напомним, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.
Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.
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