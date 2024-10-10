Макацария станет отцом во второй раз: трогательные фото

Бывший холостяк и участник украинского шоу поделился своими фото.

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Иракли Макацария и Лиза Чичуа станут родителями во второй раз/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maqatsa

Бывший холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа станут родителями во второй раз.

Об этом звездный мужчина сообщил на своей странице в Instagram.

Парочка поделилась трогательными фото, где бывший холостяк обнимает беременный животик своей молодой супруги.

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"И еще раз", - подписал фото Макацария.

Отметим, что пара уже воспитывает маленького мальчика, которого они так и не представили широкой публике. До сих пор никто так и не видел лица наследника Макацария.

Кто такой Иракли Макацирия Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Вырос будущий герой светской хроники в очаровательном грузинском городе Батуми. Уже более 15 лет Иракли проживает в Тбилиси, однако часто бывает в разъездах по работе. Много времени проводит в Украине. Он был участником украинского шоу "Холостяк".

К слову, в комментарии в паре пришло множество поклонников, которые пожелали счастья и удачи молодым родителям.

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Напомним, ранее грузинский бизнесмен Иракли Макацария поделился на своей странице в Instagram необычным видео. На нем под фортепиано поет его беременная жена Лиза Чичуа. "Я люблю тебя больше всего на свете", - прокомментировал фото на грузинском языке уже не холостяк Макацария.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Иракли Макацария и его жена Лиза стали родителями. 21-летняя супруга коммерсанта Лиза Чичуа в пятницу, 2 июня, родила ему сына. Также Макацария не стал томить фанатов и рассказал, что младенца было решено назвать Георгием.

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