Кристина Орбакайте

5 октября 2018, 17:54

Российская эстрадная певица, актриса театра и кино.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k/

Дата рождения: 25 мая 1971 года, Москва, СССР.

Детство и образование

Кристина Орбакайте родилась в семье начинающей певицы Аллы Пугачевой и артиста оригинального жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Детство Кристина проводила в литовском селе Швянтойи, возле Балтийского моря.

Родители развелись, когда ей было 4 года, однако, отец не исчез из жизни Кристины, и проводил с ней много времени.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте с мамой Аллой Пугачевой / https://24smi.org

​Из-за плотного гастрольного графика Пугачевой и Орбакаса, за Кристиной присматривали родители Миколаса в Литве, и бабушка по материнской линии Зинаида Архиповна. Где бы Кристина не оставалась, Пугачева ставила ей жесткое условие – чтобы девочка часами  занималась на фортепиано. Кроме того, Орбакайте брала уроки вокала, и ходила в балетную школу.  

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте с родителями (тут ей 11 лет)

​Орбакайте училась в специализированной школе в Москве с английским уклоном.

В июле 1995 года Кристина поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства.

Творческая деятельность

В 1978 году состоялось первое выступление Кристины на телевидении - в передаче "Веселые нотки" она спела песню "Солнышко смеется".

В 1983-м Кристина со своей мамой спела песню "А знаешь, все еще будет" на стихи Вероники Тушновой.

Спустя два Орбакайте исполнила песню "Пусть говорят" (музыка и слова Игоря Николаева) в программе "Утренняя почта", которая затем выйдет на первой в ее жизни пластинке.

Вместе с балетом Пугачевой "Рецитал" принимала участие в комплексе упражнений ритмической гимнастики, который вели Наталья Линичук и Игорь Бобрин.

Сольная карьера Орбакайте началась в 1992 году – тогда она в качестве певицы выступила на ежегодном мероприятии "Рождественские встречи" с песней "Поговорим". Именно этот трек она считает началом профессиональной музыкальной карьеры.

Спустя время, появились песни и видеоклипы "Горькое похмелье" и "Позови меня". Эти треки составили основу первого альбома певицы "Верность", который был выпущен в 1994 году.

Однако, Орбакайте воспринимали лишь как "поющую" дочь Пугачевой. Но она не опускала руки, и усердно занималась вокалом, и снимала видеоклипы.

В 1996 году Орбакайте выступила в "Карнеги-Холл", в это же время она выпустила вторую пластинку "Ноль часов ноль минут".

Также Орбакайте выпустила клипы на песни "Танго втроем" и "Вербочки".

В 1998 году Кристина выпустила новый альбом "Ты", в котором было 12 новых песен, 5 из них написала Пугачева, она и стала продюсером дочери.  

Орбакайте набрала популярность, в уже в 2000 году получила приз The World Music Awards как одна из самых популярных российских певиц. В сентябре 2000 года певица выпустила четвертый альбом "Май".

Спустя три года она выпустила диск "Перелетная птица", одноименная песня из которого стала хитом.

Кроме того, дуэт с Авраамом Руссо полюбился фанатам певицы - самой популярной песней стала "Просто любить тебя".

В 2005 году последовал очередной альбом певицы под названием "My life", а через три года вышел диск "Слышишь – это я…". 

Летом 2008 года вышел восьмой альбом певицы - "Слышишь -это я". Он состоял из песен последних лет, в том числе композиции "Солнце", "Спичка" и дуэта с Пугачевой - "Опять метель", записанного специально для фильма "Ирония судьбы. Продолжение".

В 2011 году Орбакайте выпустила пластинку "Поцелуй на бис".

В 2012 - 2013 годах певица продолжает активно гастролировать с программой "Поцелуй на бис", в последующих годах видоизменяет ее, и присваивает название "Маски".

16 апреля 2016 года певица получает премию "Шансон года" за композицию "Свадебная". В течение года Орбакайте гастролирует с программой "Маски" по городам России, Белоруссии и Латвии, впервые дает сольные концерты в Австралии. В конце года презентует новое концертное шоу - "Бессонница", а также одноименный 11-й по счету студийный альбом.

В сентябре 2018 года артистка представила клип на песню "Пьяная вишня".

Также в сентябре 2018 года в СМИ появилась информация, что Орбакайте переедет на постоянное место жительства в США.

Актерская карьера

В одиннадцатилетнем возрасте (1982) ее утверждают на роль Лены Бессольцевой в фильме Ролана Быкова по повести Владимира Железникова "Чучело". Съемки фильма проходят с сентября 1982 по март 1983, а премьера состоялась 9 января 1984 года в Московском Доме кино.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте в фильме "Чучело" / https://uznayvse.ru

Во время премьерного показа фильма в США работа Орбакайте вызвала восторженные отзывы американских кинокритиков. Газета "Los Angeles Times" в своей рецензии даже сравнила Орбакайте с Мерил Стрип.

Затем она снялась в фильмах: "Виват, Гардемарины!" (1990), "Гардемарины-III" (1992), "Благотворительный бал" (1993) и "Лимита" (1994). 

Кристина продолжает сниматься в кино ("Дорога, дорогой, дорогая" (1997) и "Фара" (1998)) и играть в театре ("Барышня-крестьянка" (Московский театр имени М. Н. Ермоловой, 1998)). Эта работа - дипломный спектакль Орбакайте как студентки РАТИ.

После длительного перерыва ОрбакайтеВ ноябре 2001 года Орбакайте вернулась в театр. Ее новой работой стал спектакль "Даная" в Московском Театре Эстрады. Продолжила работу и в кино: снялась в фильме "Женское счастье" (2001), мюзикле "Снежная королева" (2002), телевизионных сериалах "Московская сага" (2004) и "Родственный обмен" (2004).

В 2006 году Орбакайте совместно с Гошей Куценко снимается в комедии Александра Стриженова "Любовь-морковь". Эта картина с успехом идет в российском кинопрокате; ее посмотрело более 2 млн зрителей, а общие сборы превысили 11,5 млн долларов. На волне успеха фильма, в 2008 году выйдет вторая часть (3 млн зрителей, сборы -16,9 млн долларов), а в 2010 приступят к съемкам третьей.

Помимо этой картины, Кристина также играет роль императрицы Александры Федоровны в художественном фильме "Заговор" (2007), посвященном убийству Григория Распутина.

14 августа 2014 года на экраны вышел фильм "Тайна Четырех принцесс" с Кристиной Орбакайте в главной роли. 

Личная жизнь 

Первые серьезные отношения у Орбакайте завязались в 1986 году - она стала встречаться певцом Владимиром Пресняковым-младшим. Пара, несмотря на юный возраст, стала жить вместе, и 21 мая 1991 года в Лондоне у них родился сын Никита Владимирович Пресняков

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте и Владимир Персняков / https://www.instagram.com/orbakaite_k/?hl=ru

Однако, гражданский брак пары распался, и с 1997 года она встречалась с бизнесменом Русланом Байсаровым. 10 мая 1998 года в Москве у них родился сын Дени Русланович Байсаров. Однако, в 2001 году пара рассталась.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров / https://www.instagram.com/orbakaite_k/?hl=ru

В 2005 году Орбакайте познакомилась с американским бизнесменом-стоматологом русского происхождения Михаилом Земцовым. С ним она впервые официально вступила в брак, и родила дочь Клавдию Михайловну Земцову (род. 30 марта 2012 года в Майами).

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов / https://www.instagram.com/orbakaite_k/?hl=ru

Имя для дочурки певица выбирала таким образом, чтобы оно звучало приятно и на русском, и на английском языках – в английском есть имя "Клаудиа". Кроме того, это знак уважения певица Клавдии Шульженко, которой всегда восхищалась Алла Борисовна. 

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте с детьми / https://www.instagram.com/orbakaite_k/?hl=ru

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Кристина Орбакайте
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