Орбакайте созналась, что Пугачева воспитывала ее строго

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 47-летняя Кристина Орбакайте, поделилась воспоминаниями о своем детстве. Она отметила, что мать постоянно заставляла ее заниматься музыкой, даже если девочка уезжала на отдых или к бабушке.

"Жестким условием мамы, которая нас туда отправляла, был музыкальный инструмент, чтобы я могла не прерывать занятия музыкой. Там, конечно, знали, чья я дочь, но меня не мучили этим – тогда с этим все было спокойно, люди вели себя уважительно", - цитирует певицу ресурс Dni.ru.

Кристина рассказала, что в раннем возрасте много времени проводила в Литве, откуда родом ее отец Миколас Орбакас.

"А потом, когда училась в музыкальной школе, если не была на гастролях с мамой, где мне больше всего нравилось, то проводила лето с бабушкой, в подмосковных пансионатах чаще всего", — поделилась Орбакайте.

Напомним, ранее Пугачева выложила в Сеть архивную фотографию с дочерью-коллегой Кристиной Орбакайте. Снимком исполнительница поделилась на своей странице в Instagram по случаю дня рождения дочки.