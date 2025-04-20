В Госдепе США сделали важное заявление о продлении режима прекращения огня – СМИ

Главное:
- Госдеп будет приветствовать продление прекращения огня
- У Путина не ответили на вопрос о продлении перемирия
Государственный департамент США заявил, что будет приветствовать продление режима прекращения огня.
"Мы хотели бы, чтобы это ["пасхальное перемирие" – ред.] продолжилось после воскресенья, 20 апреля. Давно пора остановить смерть и разрушение и закончить эту войну", – прокомментировал спикер Госдепартамента Суспильному.
О реакции Вашингтона на ситуацию с возможностью прекращения огня говорится и в сообщении агентства Reuters.
"В Вашингтоне Государственный департамент заявил, что будет приветствовать продолжение режима прекращения огня", – сказано в сообщении.
Напоминается, что диктатор Владимир Путин, который отправил тысячи российских войск в Украину в феврале 2022 года, приказал своим войскам прекратить любую военную активность вдоль линии фронта до полночи по московскому времени в воскресенье.
"За пять часов до истечения этого срока информационное агентство ТАСС процитировало спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что от Путина не было приказа о продлении режима прекращения огня. "Других команд не было", – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли продлить перемирие", – добавили в Reuters.
"Пасхальное перемирие" – последние новости по теме
Ранее в РФ обвинили Украину в нарушении перемирия. Минобороны РФ утверждает, что армия Путина "строго придерживается" объявленного "перемирия".
Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил па схальное перемирие и прекращение всех боевых действий с 18:00 19 апреля. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на некоторых участках фронта российские штурмы РФ продолжаются.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы.
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