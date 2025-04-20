Перемирие на фронте и реальные намерения России: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 20 апреля по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 19:30 20 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр, Минобороны РФ, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

3 года ничего не знали о судьбе друг друга: мать и сын вместе вернулись из плена

Между Украиной и РФ состоялся большой обмен пленными. Домой удалось вернуть 277 украинских военнослужащих. Среди них были Маргарита и Руслан Виноград. Они три года пробыли в плену, но увиделись только на обмене. Чувственное видео уже разлетелось в Сети.

Руслану сейчас всего 22 года. Сын и мама попали в плен во время выхода из "Азовстали" в Мариуполе 17 мая 2022 года. Они попали в тюрьму в Еленовке, где российские оккупанты устроили страшный теракт.

видео дня

По состоянию на 6:00 на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он рассказал, что послушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского по фронту.

Неожиданное объявление перемирия: в CNN назвали скрытые намерения Путина

Объявление российского диктатора Владимира Путина о "пасхальном перемирии" было внезапным, лаконичным и односторонним. Оно ярко продемонстрировало "дикий цинизм России", когда речь идет о мире. Об этом заявил главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш.

Путину нужна "победа" до 9 мая: какие города будет пытаться захватить Россия

До 9 мая россияне, вероятно, активизируют наступательные действия сразу на трех направлениях. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала.

По его словам, до 9 мая Россия попытается захватить Луганскую область. Именно поэтому для ВСУ сейчас важна Лиманско-Купянская ось, особенно на северном направлении - в районе Торского и Белогоровки.

Вторая смерть за неделю: на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта - детали

В субботу, 19 апреля, на Буковине нашли тело курсанта с признаками огнестрельного ранения, который учился в академии Госпогранслужбы. Об этом рассказала пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, передает Суспільне Хмельницький.

Кого возвращают первыми: в ГУР раскрыли новые детали большого обмена пленными

В рамках нового масштабного обмена пленными, который состоялся накануне Пасхи, домой смогли вернуться 277 украинских военных. Кроме того, уже готовятся новые операции по возвращению украинцев. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Я просто хочу лететь": трогательные кадры возвращения защитников из плена

Украина в субботу, 19 апреля, вернула из плена 277 украинских военных. В ГПСУ поделились новыми трогательными кадрами обмена.

"Их голоса дрожат от волнения. Они читают стихи, рожденные в неволе. Они поют песни, написанные в темноте ожидания. Они звонят родным и отпускают долго сдерживаемые слезы. Спасибо вам за силу и выдержку, наши Герои! Вы - дома", - говорится в заметке к видео.

"Есть хорошее решение": у Трампа анонсировали новые переговоры о мире и назвали условия

В команде Дональда Трампа анонсировали новые переговоры о прекращении огня в войне России против Украины, которые состоятся в Лондоне на следующей неделе с участием представителей США. Об этом в комментарии Fox News сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новый отчет главнокомандующего ВСУ Александра Сирского относительно боевых действий на фронте по состоянию на 12:00 Пасхи. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram.

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

На следующей неделе в Украине будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но в выходные похолодает и пройдут дожди. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Россияне начали отступление на нескольких участках фронта - что известно

На Покровском направлении российские войска сосредотачивают наибольшие усилия, однако несут серьезные потери и не достигают существенных результатов. Как сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, на некоторых участках фронта враг даже был вынужден отступить.

Российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Россияне используют приказ не стрелять с нашей стороны для того, чтобы вытащить своих 200, провести разминирование, подвезти продукты с водой и обустраивают позиции", - говорится в сообщении.

Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

В ФРГ могут принять резолюцию коалиции о финансировании поставок оружия Украине на сумму не менее 0,5% ВВП (21,5 млрд евро в год), или 86 миллиардов евро до 2029 года, заявил постоянный представитель Украины при ООН, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Это может быть кредитная сделка, которая стала бы также "большой инвестицией в безопасность самой Германии", написал он в открытом письме будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу, которое опубликовало издание Welt.

Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

По состоянию на 16:00 в рамках Пасхального перемирия фиксируется увеличение применения тяжелого вооружения на фронте. Кроме того, украинские военные попали в засаду на Торецком направлении, есть погибшие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на отчет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

Армия страны-агрессора РФ обустраивает маршруты прохода тяжелой техники, прикрываясь и используя так называемое "пасхальное перемирие".

"9 апреля воины 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго уничтожили комплекс КРВД - установку для развертывания временных дорог на базе КАМАЗа", - сообщает командование оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Украинцы наконец-то дождались тепла, однако весенние +24 °С задержатся ненадолго. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, неделя в Украине будет теплой, однако на выходных погода ухудшится.

Под прикрытием "перемирия": РФ накапливает силы для штурмов на важном направлении

Российские оккупанты на Харьковском направлении накапливают силы. Вероятно, противник под прикрытием "перемирия" хочет возобновить активные штурмы на этом участке фронта. Такое мнение высказали в пресс-службе 13-й бригады НГУ "Хартия" в комментарии Суспільному.

Бойцы подтвердили, что враг использует так называемое "пасхальное перемирие" для накопления своего личного состава.

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