Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Военные сами будут определять получателя их денег в случае плена – Умеров

Виталий Кирсанов
15 апреля 2025, 20:12обновлено 15 апреля, 20:50
62
Теперь военному достаточно составить личное распоряжение, которое заверяется командиром или нотариусом.
Военные сами будут определять получателя их денег в случае плена
Военные сами будут определять получателя их денег в случае плена / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Кабмин принял соответствующее постановление
  • Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего

Каждый военный сможет самостоятельно определить, кому именно будет начисляться его денежное обеспечение в случае его попадания в плен. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что сегодня, 15 апреля, Кабинет Министров принял инициированное Министерством обороны постановление, которое совершенствует механизмы денежного обеспечения военнослужащих.

видео дня

Он отмечает, что теперь военному достаточно составить личное распоряжение, которое заверяется командиром или нотариусом. При этом оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего.

"Изменения касаются выплат военным, которые находятся в плену, являются заложниками, интернированными в нейтральных государствах или признаны без вести пропавшими", - сообщил Умеров.

Также он отметил, что постановлением предусмотрено совершенствование доступа к информации из государственных реестров для ТЦК и СП, чтобы упростить идентификацию лиц, имеющих право на такие выплаты.

Последние заявления Умерова:

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о завершении первого этапа реформы военно-врачебных комиссий. "С 1 марта мы готовили систему к запуску: работники ВВК проходили обучение, регистрировались в электронном кабинете. Активнее всего к переходу присоединились команды из Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей", - рассказал Умеров.

По его словам, реформа военно-врачебной комиссии (ВВК) будет проходить в два этапа.

Между бригадами Вооруженных сил Украины ежемесячно будет распределяться 2,5 миллиардов гривен для закупки беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Читайте также:

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине военнопленные обмен пленными Рустем Умеров
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Болгария отказалась продать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС - какая причина

    Болгария отказалась продать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС - какая причина

    21:00Мир
    "Это не будет частью соглашения": Рютте однозначно ответил, вступит ли Украина в НАТО

    "Это не будет частью соглашения": Рютте однозначно ответил, вступит ли Украина в НАТО

    20:58Мир
    Украинские военные могут зайти в еще одну область России - Свитан

    Украинские военные могут зайти в еще одну область России - Свитан

    20:08Фронт
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

    Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

    Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 55 за 5 секунд

    Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 55 за 5 секунд

    Гороскоп на завтра 16 апреля: Козерогам - отдых, Рыбам - счастливый день

    Гороскоп на завтра 16 апреля: Козерогам - отдых, Рыбам - счастливый день

    Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль

    Гороскоп Таро на май 2025: Овнам - новость, Тельцам - счастье, Близнецам - прибыль

    Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

    Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

    Последние новости

    21:00

    Болгария отказалась продать Украине реакторы для Хмельницкой АЭС - какая причина

    20:58

    "Это не будет частью соглашения": Рютте однозначно ответил, вступит ли Украина в НАТОВидео

    20:37

    Женщина призвала не выбрасывать банановую кожуру: для чего она нужнаВидео

    20:12

    Военные сами будут определять получателя их денег в случае плена – Умеров

    20:08

    Украинские военные могут зайти в еще одну область России - СвитанВидео

    ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
    20:07

    "Не 1939 год": один из лидеров ЕС согласился поехать на парад к Путину 9 мая

    20:05

    Известная украинская теннисистка прервала матч: причина удивила болельщиков

    19:59

    Кондратюк назвал самого талантливого выпускника "Караоке на майдане": "Не хочу никого обидеть"

    19:38

    Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

    Реклама
    19:10

    Оккупантов в Одессе ждал неприятный сюрпризмнение

    19:09

    Можно "получить на орехи": почему в Испании запрещено брать продукты в руки

    19:00

    РФ может начать наступление из Беларуси, готовят учения: есть ли угроза для КиеваВидео

    18:52

    16 апреля - Страстная среда: что можно и нельзя делать

    18:45

    Что не так на рисунке: надо найти 2 ошибки всего за 8 секунд

    18:41

    Ракеты Taurus для Украины под угрозой: споры в коалиции растут

    18:17

    Можно ли работать в Страстную неделю: ответ священникаВидео

    18:10

    Мощная месть за Сумы: ВСУ влупили по ракетной бригаде, которая атаковала центр СумФото

    17:42

    "Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену

    17:40

    Земля не всегда была голубой: ученые дали неожиданный ответ

    17:30

    Как отмыть плиту от застарелого жира: быстрый способ, который порадует хозяекВидео

    Реклама
    17:24

    "Надень мне крестик": как женщина с ребенком спаслась из горящего автобуса в СумахВидео

    17:23

    Соглашение с РФ по пяти регионам Украины: Зеленский решительно ответил УиткоффуВидео

    17:20

    Помидоры и клубника будут вкуснее, если их удобрять 2 натуральными продуктами

    17:19

    Красиво и быстро: интересные идеи, как украсить кулич на ПасхуВидео

    17:16

    "Двинут через 3-4 года": Свитан предупредил о подготовке РФ к новому вторжениюВидео

    17:15

    Эксперт предупредил украинцев, что сейчас лучше: купить или продать евро

    17:13

    "С новыми бабами": бывший муж Ани Лорак озадачил поведением своей новой пассии

    16:46

    В Украине ввели новые штрафы для работодателей - кого и за что будут наказывать

    16:43

    "Как чувствуем, так и делаем": Коляденко заговорил про свадьбу

    16:30

    Новый рецепт весеннего салат, который затмит любое блюдо: возьмите всего 4 ингредиента

    16:29

    "Эта авантюра похоронит Украину до конца года": Свитан назвал большой риск для украинцевВидео

    16:27

    Нардеп предупредила, кого из украинцев оштрафуют за торговлю в интернете

    16:17

    Реванш Усик - Дюбуа приближается: названа дата поединка

    16:17

    Только одна привычка водителей может снизить стоимость авто: какая причина

    15:37

    "Российская армия начнет сыпаться": Кремлю поставили дедлайн по войне в УкраинеВидео

    15:37

    США сорвали заявление G-7 с осуждением удара по Сумам из-за "диалога" с РФ - СМИ

    15:30

    ВРУ поддержала законопроект об ограничении выплат работающим пенсионерам: детали

    15:28

    КНДР отправила России почти 16 тыс. контейнеров с боеприпасами: детали от Newsweek

    15:27

    Что означает бело-зеленый дорожный знак с велосипедом: водителям следует знать

    15:20

    "Ответка" за Сумы: в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области

    Реклама
    15:07

    Россия готовится к новой фазе войны: ISW объяснило изменение тактики оккупантов

    14:49

    Гривня укрепилась: аналитики предупредили, что будет с курсами валют в Украине

    14:39

    Можно ли обрезать кутикулу на ногтях: эксперт удивил ответом

    14:27

    Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году

    14:23

    Кристина Орбакайте публично обратилась к маме - Пугачева красноречиво ответила

    14:18

    "Прилеты" в двух областях: РФ ударила по Украине десятками дронов и ракет

    14:12

    Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь

    14:09

    Украинцев могут оштрафовать на более чем 50 тысяч гривен: кого ждет наказание

    14:06

    Может ли учитель не дать номер родителям: что разрешено педагогам по закону

    13:47

    Несколько секунд и готово: как избавиться от ужасного запаха из раковины

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Мода и красота
    Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
    Война с Россией
    Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
    Интересное
    Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
    Рецепты
    НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    Синоптик
    Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Пасха 2025
    Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять