Военные сами будут определять получателя их денег в случае плена – Умеров

Теперь военному достаточно составить личное распоряжение, которое заверяется командиром или нотариусом.

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Военные сами будут определять получателя их денег в случае плена / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Кабмин принял соответствующее постановление

Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего

Каждый военный сможет самостоятельно определить, кому именно будет начисляться его денежное обеспечение в случае его попадания в плен. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что сегодня, 15 апреля, Кабинет Министров принял инициированное Министерством обороны постановление, которое совершенствует механизмы денежного обеспечения военнослужащих.

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Он отмечает, что теперь военному достаточно составить личное распоряжение, которое заверяется командиром или нотариусом. При этом оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего.

"Изменения касаются выплат военным, которые находятся в плену, являются заложниками, интернированными в нейтральных государствах или признаны без вести пропавшими", - сообщил Умеров.

Также он отметил, что постановлением предусмотрено совершенствование доступа к информации из государственных реестров для ТЦК и СП, чтобы упростить идентификацию лиц, имеющих право на такие выплаты.

Последние заявления Умерова:

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о завершении первого этапа реформы военно-врачебных комиссий. "С 1 марта мы готовили систему к запуску: работники ВВК проходили обучение, регистрировались в электронном кабинете. Активнее всего к переходу присоединились команды из Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей", - рассказал Умеров.

По его словам, реформа военно-врачебной комиссии (ВВК) будет проходить в два этапа.

Между бригадами Вооруженных сил Украины ежемесячно будет распределяться 2,5 миллиардов гривен для закупки беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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