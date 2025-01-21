На покупку дронов ежемесячно будем выделять миллиарды гривен - Умеров

Между бригадами ВСУ будут распределять 2,5 миллиарда гривен для закупки БпЛА.

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Минобороны решило масштабировать инициативу по дронам / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько выделено средств в декабре для закупки беспилотников

Минобороны решило масштабировать инициативу по дронам

Между бригадами Вооруженных сил Украины ежемесячно будет распределяться 2,5 миллиардов гривен для закупки беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что в декабре Минобороны передало 1,1 млрд грн непосредственно боевым подразделениям ВСУ для закупки беспилотников.

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По словам Умерова, это позволило быстро обеспечить потребности наших бригад и усилить диверсификацию централизованного управления.

"Мы проанализировали этот опыт и приняли решение масштабировать инициативу. Сегодня Кабинет министров поддержал предложение Минобороны. Отныне ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2,5 млрд грн для закупки БпЛА. Командиры подразделений смогут использовать эти средства на приобретение именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте. Это еще один шаг к созданию максимально гибкой системы обеспечения военных всем необходимым для защиты Украины", - отметил министр.

Украинские дроны - что известно

Ранее сообщалось о том, что в Украине развивается проект дрона-"матки". Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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