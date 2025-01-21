Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

На покупку дронов ежемесячно будем выделять миллиарды гривен - Умеров

Виталий Кирсанов
21 января 2025, 15:15
24
Между бригадами ВСУ будут распределять 2,5 миллиарда гривен для закупки БпЛА.
Рустем Умеров
Минобороны решило масштабировать инициативу по дронам / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Сколько выделено средств в декабре для закупки беспилотников
  • Минобороны решило масштабировать инициативу по дронам

Между бригадами Вооруженных сил Украины ежемесячно будет распределяться 2,5 миллиардов гривен для закупки беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что в декабре Минобороны передало 1,1 млрд грн непосредственно боевым подразделениям ВСУ для закупки беспилотников.

видео дня

По словам Умерова, это позволило быстро обеспечить потребности наших бригад и усилить диверсификацию централизованного управления.

"Мы проанализировали этот опыт и приняли решение масштабировать инициативу. Сегодня Кабинет министров поддержал предложение Минобороны. Отныне ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2,5 млрд грн для закупки БпЛА. Командиры подразделений смогут использовать эти средства на приобретение именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте. Это еще один шаг к созданию максимально гибкой системы обеспечения военных всем необходимым для защиты Украины", - отметил министр.

Украинские дроны - что известно

Ранее сообщалось о том, что в Украине развивается проект дрона-"матки". Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.

Читайте также:

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    дроны Минобороны Украины Рустем Умеров Минобороны
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Кто будет получать выплаты за без вести пропавших военных: изменения с 1 февраля

    Кто будет получать выплаты за без вести пропавших военных: изменения с 1 февраля

    16:00Украина
    Армия РФ контролирует важную трассу под Покровском: Снегирев раскрыл прорыв россиян

    Армия РФ контролирует важную трассу под Покровском: Снегирев раскрыл прорыв россиян

    15:52Украина
    Когда будут переговоры делегации Украины с командой Трампа: нардеп назвал сроки

    Когда будут переговоры делегации Украины с командой Трампа: нардеп назвал сроки

    15:49Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

    Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

    Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

    Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

    Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

    Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

    Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

    ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

    ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, идет разбор завалов

    Последние новости

    16:00

    Что значит, если чешутся губы: народные приметы

    16:00

    Кто будет получать выплаты за без вести пропавших военных: изменения с 1 февраля

    15:52

    Армия РФ контролирует важную трассу под Покровском: Снегирев раскрыл прорыв россиян

    15:49

    Когда будут переговоры делегации Украины с командой Трампа: нардеп назвал сроки

    15:40

    Самые скромные мужчины по знаку зодиака: все покажут делами

    Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
    15:20

    "С разгона ударился в столб": в ВСУ рассказали, как захватили солдата КНДР в плен

    15:15

    На покупку дронов ежемесячно будем выделять миллиарды гривен - Умеров

    15:00

    Прекратится ли помощь Украине от США: в СНБО сделали заявление после указа Трампа

    14:56

    Самый недорогой салат: рецепт, который полюбят все

    Реклама
    14:53

    Как быстро почистить чеснок: шеф-повар поделился простыми способами

    14:45

    Задержание трех экс-командиров ВСУ: Лакийчук предупредил о серьезных изменениях

    14:41

    Белый лебедь в руках Трампа: каким был второй инаугурационный наряд МеланииВидео

    14:09

    Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

    14:03

    Почему мигает кнопка кондиционера в машине: самые распространенные причины

    13:58

    "Нужно показать результат": нардеп Чернев назвал срок завершения Трампом войны

    13:56

    Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

    13:43

    Зеленский прибыл в Швейцарию: какая цель визита

    13:08

    Вырастут ли цены на продукты в феврале: прогноз эксперта

    13:07

    "Тело отказывается работать": Tayanna пожаловалась на осложнения после болезни

    13:00

    Изумительные пальчики из вчерашнего картофельного пюре - бомбический рецептВидео

    Реклама
    12:57

    "Российские лодки – повсюду": Трамп сказал, зачем хочет купить Гренландию

    12:54

    ОККО и "Повернись живим" передали десантникам оружие и технику на 500 млн грн. Она уже уничтожает врага

    12:47

    Курс доллара в феврале 2025: на сколько подорожает валюта в Украине

    12:28

    "Любовница" Потапа публично стала на его сторону - детали

    12:00

    Доллар по 43, новые правила бронирования и лимиты на переводы: что изменится для украинцев с 1 февраля

    11:55

    Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы сразиться за титул - промоутер

    11:50

    Трамп возобновил указ о смертной казни: чем это грозит США

    11:48

    На столе у Трампа появилась красная кнопка: для чего она нужна президенту США

    11:38

    На заводах пылают пожары: ВСУ поразили важные объекты в РФ - Генштаб

    11:17

    Орбан поздравил Трампа и намекнул на оккупацию столицы одной из стран Европы

    11:12

    Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - жертвы, Свиньям - потеря денег

    10:55

    За время войны разбогател на $1 млн: задержан главный психиатр ВСУ

    10:28

    В Харьковской области РФ пытается прорваться вперед: военные раскрыли ситуацию

    10:24

    "Они не умерли": молчун Николаев рассказал о чувствах к предательнице Королевой

    10:20

    Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца

    10:19

    Украину атаковали более 130 дронов: сколько сбили и какие последствияФото

    10:11

    Все растает за 30 минут: как легко очистить духовку и стекло от жира

    09:41

    Украинка Александра Николаенко засветилась на инаугурации Трампа - как выглядит

    09:36

    Хочет капитуляции Украины: Путин заявил, что готов к переговорам с США – ISW

    09:34

    РФ готовится быстрее всего захватить город: на фронте критическая ситуация

    Реклама
    09:25

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

    09:12

    Беспилотники атаковали Смоленский авиазавод: чем он важен для РФ

    09:00

    Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

    08:45

    "Будут большие проблемы": Трамп предостерег Путина из-за отказа от сделки по УкраинеВидео

    08:17

    Екатерина Тышкевич обратилась к мужу и сделала публичное признание - причина

    08:16

    Враг атаковал Днепр и еще две громады: глава ОВА рассказал о последствиях

    08:00

    Способен ли Трамп навязать Украине капитуляциюмнение

    07:52

    Новый госсекретарь США Рубио назвал условие завершение войны РФ и Украины

    07:39

    "Его поезд ушел": в РФ взбунтовались против Меладзе и выгоняют его из страны

    07:12

    Где спрятаны 4 пары ботинок: только гений найдет их за 10 секунд

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Война с Россией
    КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять