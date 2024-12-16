"Это прорыв": в Украине появилось лазерное оружие и развивается проект дрона-"матки"

Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.

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В Украине появилось лазерное оружие Тризуб / коллаж: Главред, фото: АрміяІnform, УНИАН

О чем рассказал Вадим Сухаревский:

Украина может масштабировать и усиливать лазер

В Украине развивают программу дрона-"матки", которая несет ударные дроны

Украина располагает лазерным оружием под названием "Тризуб". Оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более двух километров. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более двух километров этим лазером можем сбивать самолеты", - рассказал Сухаревский. видео дня

По его словам, сейчас Силы беспилотных систем на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

"Он действительно работает, он действительно есть", - подчеркнул он.

Кроме того, Сухаревский рассказал, что в Украине развивают программу дрона-"матки", которая несет легкие ударные дроны.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв", - отметил полковник.

Он отметил, что масштабирование этого проекта является одним из самых перспективных элементов в его работе.

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Напомним, как сообщал Главред, 6 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ракеты-дроны имеют дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Это дозвуковая ракета с прямым крылом. По его словам, ракета-дрон "Пекло" сможет доставать до Московской области и столицы России.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил вклад науки в обороноспособность страны. В частности, глава государства сообщил об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута".

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Что такое лазерное оружие Лазерное оружие - оружие, которое использует в качестве поражающего средства или элемента лазерные лучи. Прототипы лазерного оружия разрабатываются различными государствами и компаниями с 1960-70-х годов. Лазерное оружие, предназначенное для прямого уничтожения целей, создать довольно проблематично из-за большого количества энергии, необходимого для разрушения элементов конструкции или нарушения работоспособности внутренних радиоэлектронных систем цели. По этой же причине пока довольно проблематично создать лазерное оружие небольшого размера, ручное, в основном из-за больших размеров необходимых элементов питания, изготавливаемых на основе ныне существующих технологий. В связи с этим, основным направлением современных разработок лазерного оружия, предназначенного для прямого уничтожения целей, являются крупные мобильные и стационарные системы наземного, морского и воздушного базирования.

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