"Скептически отношусь": эксперт сомневается во введении миротворцев в Украину

Линия разграничения является чрезвычайно большой и беспрецедентной для современной истории конфликтов, уточняет Горбач.

https://glavred.info/ukraine/skepticheski-otnoshus-ekspert-somnevaetsya-vo-vvedenii-mirotvorcev-v-ukrainu-10622882.html Ссылка скопирована

Горбач сомневается во введении миротворцев в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Основные тезисы Горбача:

Россия будет против миротворцев

Для контроля границы нужен очень большой контингент военных

Трамп продолжает свою предвыборную риторику

Ввод иностранного миротворческого контингента в Украину малореалистичен. Ведь размещение миротворцев на линии разграничения возможно только тогда, когда противоборствующие стороны с этим соглашаются. А Россия на это точно не согласится. Такое мнение выразил в интервью Главреду исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Проблема миротворцев в контексте украинско-российской войны уже почти вечная. Об этом начали говорить еще с начала российской агрессии в 2014 году, но с тех пор реализовать эту идею не удалось. Новая "реинкарнация" этой идеи может быть связана со сменой президента Соединенных Штатов и ожиданиями от новоизбранного президента Трампа относительно миротворческих планов", - говорит Горбач. видео дня

По его словам, любые миротворческие инициативы в таких конфликтах, в конечном итоге, приводят к размещению миротворцев. Поэтому продолжается постоянный поиск возможных путей через эту идею.

"Президент (Франции, - ред.) Макрон уже неоднократно заявлял о намерении Франции разместить своих военнослужащих на территории Украины. Это было заявлено еще в феврале текущего года. Сначала речь шла об обычных войсках, но со временем это переросло в идею миротворческого контингента.Лично я скептически отношусь к этим идеям. Они кажутся малореалистичными, особенно в исполнении французских, британских или других европейских или натовских контингентов. На это, по моему мнению, точно не согласится Российская Федерация. А размещение миротворцев на линии разграничения возможно только тогда, когда противоборствующие стороны с этим соглашаются", - говорит эксперт.

К тому же, уточняет Горбач, линия разграничения является чрезвычайно большой и беспрецедентной для современной истории конфликтов. Граница составляет около 1200 км, а глубина зоны безопасности - примерно 30 км. Соответственно, для ее контроля нужен очень большой контингент военных.

Кроме того, по мнению эксперта, Дональд Трамп продолжает свою предвыборную риторику, настаивая на привлечении именно европейских войск в качестве миротворцев в Украину.

"Трамп продолжает свою предвыборную риторику, заявляя, что Америка не будет начинать новых войн и не будет отправлять своих военных за границу. Поскольку война идет в Европе, это, по его мнению, зона ответственности европейцев, и именно они должны там "проливать кровь", так сказать, без участия американцев. Эти месседжи Трамп адресует внутренней аудитории Соединенных Штатов, позиционируя себя как кандидата, отстаивающего мир, а не войны. Хотя неизвестно, как будет разворачиваться ситуация в Юго-Восточной Азии, в частности в контексте противостояния с Китаем, и будут ли задействованы американские военные. Это серьезный вопрос, на который Трампу придется давать неудобные ответы в ближайшее время", - резюмирует эксперт.

Миротворческая миссия в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, после окончания войны в Украине линию фронта могут превратить в демилитаризованную зону, куда нужно ввести тысячи миротворцев. Украина пойдет по пути Кореи, говорится в материале издания The Spectator.

Недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины. Страны ЕС должны контролировать процесс прекращения боевых действий, в том числе через размещение европейских войск на территории Украины.

Между тем вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что Украина открыта к обсуждению вопроса размещения иностранных военных контингентов на своей территории. По информации Politico, переговоры по этому вопросу продолжаются уже некоторое время.

Читайте также:

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред