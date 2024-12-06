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По корейскому сценарию: в Украину могут ввести тысячи миротворцев – The Spectator

Алексей Тесля
6 декабря 2024, 19:47
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Европе может понадобиться активизировать усилия в Украине, по примеру Кореи.
Войска НАТО
В Украину могут ввести миротворческие силы / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Важно:

  • Украина после войны может пойти по пути Кореи
  • "Замороженная война" может продлиться очень долго

После окончания войны в Украине линию фронта могут превратить в демилитаризованную зону, куда потребуется ввести тысячи миротворцев.

Если только не произойдет резкого изменения стратегического баланса, например из-за вмешательства Китая или экономического краха РФ, Украина пойдет по пути Кореи, говорится в материале издания The Spectator.

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Журналисты отмечают, что российский диктатор Владимир Путин потерял сотни тысяч солдат и теперь ему нужен запасной вариант — некий компромисс, который бы можно было представить как победу.

В свою очередь Украине также нужно прекратить гибель людей на фронте, говорится в публикации. Также отмечается, что Западу, в свою очередь, следует сделать для Украины то же, что когда-то было сделано для Южной Кореи.

Среди первоочередных шагов авторы пишут о необходимости укрепления границ, чтобы РФ не осмелилась пойти дальше, а также о защите Днепра.

В публикации напоминается о том, что в Южной Корее все еще находятся 30 тысяч американских солдат — и в дальнейшем может потребоваться больше, чтобы поддерживать стабильный мир. Европе придется аналогичным образом активизировать усилия в Украине.

Вместе с тем "замороженная война" может продлиться очень долго и, среди прочего, привести к непредвиденным последствиям, не исключают в The Spectator.

Например, в Корее из-за разделения страны на южный и северный сектора, корейский язык развился фактически в два отдельных. Примерно то же происходит и в разделенной Украине, когда культуры расходятся, что значительно затрудняет любое воссоединение, добавили журналисты.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Чем особенна Южная Корея?

Южная Корея – индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек.

Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия.

Южная Корея – один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр.

Это один из "Азиатских тигров" – государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

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демилитаризация Корейский полуостров война России и Украины
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