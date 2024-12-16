Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

Политический путь решения вопроса об окончании войны в Украине невозможен из-за определенных нюансов.

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Политическое урегулирование войны в Украине невозможно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, пресс-центр НАТО

Что сказал Горбач:

Разместить миротворцев на линии соприкосновения вряд ли удастся

Война будет продолжаться пока одна из сторон не сможет вести активные боевые действия

Война в Украине напоминает Ирано-иракский сценарий 70-80-х годов

Европейские страны активно обсуждают идею введения в Украину своих войск в рамках миротворческой миссии для размещения их на линии разграничения. Однако такой сценарий вряд ли возможен.

В интервью Главреду исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач рассказал, что сейчас идет война на истощение, которая еще и является войной на уничтожение, а такие конфликты политическими или юридическими способами не решаются.

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"Например, есть пять регионов Украины - четыре области и Крым, которые де-юре, согласно Конституции Украины, являются частью нашего государства. В то же время эти же территории включены в Конституцию Российской Федерации как субъекты ее состава. Политически решить этот конфликт невозможно из-за внутриполитических и юридических обстоятельств", - пояснил он.

Поэтому Горбач прогнозирует, что война будет продолжаться до внутреннего разрушения одной из сторон - Украины или страны-агрессора России. Еще один вариант - прекращение огня, но без подписания мирного соглашения или политического урегулирования.

"Это может произойти из-за истощения обеих сторон и их неспособности продолжать активные боевые действия. Прецеденты уже были. Типологически наша война может напоминать Ирано-иракскую войну 1970-80-х годов, которая длилась около восьми лет. Она так же нелепо началась с нападения Саддама Хусейна на Иран с надеждой за три дня захватить территории на юго-западе Ирана, населенные арабами. Однако война длилась восемь лет и завершилась без подписания мирного договора - просто из-за осознания обеими сторонами бессмысленности продолжения боевых действий", - добавил он.

Самое большое отличие в том, что в случае Ирано-иракской войны стороны таки вернулись к линии государственной границы.

Размещение европейский войск в Украине - что известно

Напомним, в СМИ писали, что страны ЕС обсуждают создание коалиции из 5-8 государств для отправки миротворческой миссии в Украину. Западные войска могут стать одним из вариантов гарантий безопасности для Украины.

В то же время, как писал Главред, в Польше официально заявили, что по крайней мере их политика это не предусматривает и пока страна не планирует отправлять союзнические войска в Украину после прекращения огня.

В Украине же ранее заявили, что на фоне активного обсуждения возможности отправки иностранных войск в рамках миротворческой миссии Киев готов рассматривать подобную инициативу.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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