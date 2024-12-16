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Войска КНДР и РФ столкнулись с большими трудностями в Курской области - ISW

Анна Косик
16 декабря 2024, 08:18
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Проблемы коммуникации привели к так называемому дружественному огню и потере большого количества личного состава.
ВСУ, армия КНДР, карта Курской области
Проблемы на Курщине связаны с плохой коммуникацией с войсками КНДР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ, скрин с карты ISW

Что сообщили аналитики:

  • Плохая коммуникация военных КНДР и РФ отражается на поле боя
  • Российские военные операции срываются
  • Враг понес большие потери

Привлечение северокорейских войск к боевым действиям на территории Курской области привело к тому, что армия страны-агрессора России столкнулась с проблемами.

Как рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW), силы КНДР несут большие потери и плохо коммуницируют с российскими оккупантами на Курщине, что подрывает военные операции РФ.

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Ярко это демонстрирует то, что 14 декабря ГУР заявило об обстреле машины чеченского батальона спецназа "Ахмат" военнослужащими из Северной Кореи, что привело к ликвидации 8 оккупантов.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

"В ГУР также сообщили, что контингент российских и северокорейских военнослужащих в Курской области по состоянию на 14 декабря потерял 200 человек, а украинские беспилотники налетели на позиции Северной Кореи, что согласуется с недавними сообщениями о том, что северокорейские силы участвовали в изнурительных штурмах пехоты", - отметили аналитики.

Скорее всего, проблемы с коммуникацией между войсками РФ и КНДР в дальнейшем будут вызывать "трения" при проведении оккупантами военных операций на Курщине.

Войска КНДР в Курской области - что известно

Напомним, несколько дней назад украинская разведка предупредила, что солдаты КНДР в ближайшее время вероятно начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области вместе с российскими военными.

Впоследствии в ЦПД подтвердили, что солдат Северной Кореи готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.

В результате, как писал Главред, северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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