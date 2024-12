Войска КНДР и РФ столкнулись с большими трудностями в Курской области - ISW

Что сообщили аналитики:

Привлечение северокорейских войск к боевым действиям на территории Курской области привело к тому, что армия страны-агрессора России столкнулась с проблемами.

Как рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW), силы КНДР несут большие потери и плохо коммуницируют с российскими оккупантами на Курщине, что подрывает военные операции РФ.

Ярко это демонстрирует то, что 14 декабря ГУР заявило об обстреле машины чеченского батальона спецназа "Ахмат" военнослужащими из Северной Кореи, что привело к ликвидации 8 оккупантов.

Скорее всего, проблемы с коммуникацией между войсками РФ и КНДР в дальнейшем будут вызывать "трения" при проведении оккупантами военных операций на Курщине.

Напомним, несколько дней назад украинская разведка предупредила, что солдаты КНДР в ближайшее время вероятно начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области вместе с российскими военными.

Впоследствии в ЦПД подтвердили, что солдат Северной Кореи готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.

В результате, как писал Главред, северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.