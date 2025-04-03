Сибига встретился с Рубио и раскрыл детали разговора

Украина настроена на мир, тогда как россияне нарушают энергетическое перемирие, отметил Андрей Сибига.

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Украина приветствует лидерство США в вопросах мира - Сибига / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, УНИАН

Что сказал Сибига:

Россия медлит с установлением мира

Россия нарушает энергетическое перемирие

Украина проявляет решительное стремление к миру и уже сделала нужные шаги, тогда как агрессор Россия по-прежнему медлит и нарушает энергетическое перемирие. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига государственному секретарю США Марко Рубио.

Как сообщил глава МИД Украины в X, на встрече министров иностранных дел стран НАТО он пообщался, в том числе, и с главой Госдепа Марко Рубио.

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"Я встретился с Марком Рубио в штаб-квартире НАТО и подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям. Мы приветствуем лидерство США в этом вопросе. Украина полностью предана миру и предприняла конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", - написал Сибига.

Также дипломат добавил, что в рамках разговора подтвердил намерение Киева продолжать сотрудничество с Вашингтоном, и обсудил с Рубио контакты украинцев и американцев.

"Отдельно я подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с Соединенными Штатами как прочной основы для углубления нашего двустороннего партнерства.

Мы также обсудили следующие украинско-американские контакты", - подчеркнул Андрей Сибига.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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