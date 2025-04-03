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Сибига встретился с Рубио и раскрыл детали разговора

Андрей Ганчук
3 апреля 2025, 22:37
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Украина настроена на мир, тогда как россияне нарушают энергетическое перемирие, отметил Андрей Сибига.
Сибига, Рубио, РФ
Украина приветствует лидерство США в вопросах мира - Сибига / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, УНИАН

Что сказал Сибига:

  • Россия медлит с установлением мира
  • Россия нарушает энергетическое перемирие

Украина проявляет решительное стремление к миру и уже сделала нужные шаги, тогда как агрессор Россия по-прежнему медлит и нарушает энергетическое перемирие. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига государственному секретарю США Марко Рубио.

Как сообщил глава МИД Украины в X, на встрече министров иностранных дел стран НАТО он пообщался, в том числе, и с главой Госдепа Марко Рубио.

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"Я встретился с Марком Рубио в штаб-квартире НАТО и подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям. Мы приветствуем лидерство США в этом вопросе.

Украина полностью предана миру и предприняла конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия", - написал Сибига.

Также дипломат добавил, что в рамках разговора подтвердил намерение Киева продолжать сотрудничество с Вашингтоном, и обсудил с Рубио контакты украинцев и американцев.

"Отдельно я подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с Соединенными Штатами как прочной основы для углубления нашего двустороннего партнерства.

Мы также обсудили следующие украинско-американские контакты", - подчеркнул Андрей Сибига.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Кратко о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Переговоры по завершению войны РФ против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб на днях заявил, что Соединенные Штаты готовят усиление санкций в отношении РФ. По словам Стубба, у Трампа заканчивается терпение, ведь Москва затягивает мирный процесс.

Россия стремится к новой фазе войны с Украиной, сказал Андрей Сибига. Кремль накалил свою риторику до предела и пытается навязать Киеву свои так называемые условия по мирному соглашению.

В Кремле верят, что Трамп якобы поможет РФ достичь выгодного для Москвы мирного соглашения с Украиной, пишут журналисты Bloomberg. При этом у Путина не боятся угроз Трампа относительно санкций против российской нефти.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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