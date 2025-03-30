Ультиматумы Путина: Украина назвала четыре "требования" России

Кремль не стремится к прекращению войны и готовится к ее новой фазе, сказал Андрей Сибига.

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Не нужно питать иллюзии о том, что Кремлю нужен мир - МИД Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное из заявления Сибиги:

Россия пытается максимально ослабить Украину

Риторика РФ достигла накала уровня полномасштабного вторжения 2022 года

Украине нужен справедливый и долгосрочный мир

Страна-оккупант Россия готовится к следующей фазе уничтожения государственности Украины. Кремль стремится ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь со стороны партнеров, а также заблокировать интеграцию Киева в НАТО. Риторика Москвы достигла уровня эскалации, который был перед началом полномасштабной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

В своем аккаунте в социальной сети X он рассказал о том, что задачи России в отношении Украины не меняются – Москва стремится сделать украинское государство беззащитным.

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"Россия хочет ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь партнеров и заблокировать вступление Украины в НАТО", - отметил Сибига.

РФ готовится к следующей фазе

По его словам, у Путина готовятся не к прекращению войны, а новой фазе ликвидации украинской государственности.

"Это не о НАТО или "беспокойстве о безопасности". Речь идет о способности России уничтожить украинское государство на более позднем этапе, оккупировать его территории, захватить его минеральные ресурсы и использовать его человеческий и другой потенциал для дальнейшей агрессии. По этому поводу не должно быть никаких иллюзий", - объяснил дипломат.

Риторика Москвы достигла высокого уровня эскалации

Глава МИД отметил, что риторика России практически достигла такого уровня, который был перед началом полномасштабного нападения в 2022 году. Москва пытается использовать геополитическую неопределенность, чтобы навязать Украине условия, которые поставят под угрозу будущее государства.

"Мы видим эту российскую стратегию и никогда не примем ничего, что оставляет Украину слабой или беззащитной. Напротив, настоящий и справедливый мир требует надежных и долгосрочных гарантий безопасности для его сохранения", - подчеркнул Андрей Сибига.

Новые угрозы Путина и реакция США – новости по теме:

Как сообщал Главред, Путин 27 марта сказал, что оккупанты РФ собрались, дескать, дожмут украинскую армию. Кроме того, кремлевский руководитель, мол, призвал Запад ввести в Украине так называемое временное внешнее правление, чтобы провести "демократические выборы. Зеленского Путин назвал "нелегитимным президентом".

Трамп разозлился на Путина из-за слов о Зеленском и пригрозил Москве санкциями против российской нефти. В то же время Трамп назвал "очень хорошими" отношения с Путиным, и подчеркнул: "гнев быстро рассеивается... если он (Путин, - ред.) делает правильные вещи".

США могут ввести против России новые санкции, если Путин откажется от перемирия или не будет соблюдать прекращение огня, считает президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, в скором времени Трамп и республиканцы представят проект ограничений в отношении РФ.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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