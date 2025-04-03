"Не хочу с вами работать": раскрыта грандиозная тайна Софии Ротару

Вы узнаете:
- София Ротару препятствовала карьере Лилии Сандулесы
- Что делала певица для этого
Народный артист Украины Вадим Крищенко поделился воспоминаниями, как София Ротару относилась к Лилие Сандулесе и препятствовала развитию ее карьеры.
В интервью Главкому Крищенко отметил, что на поклонников Ротару производила приятное впечатление, но в жизни она совсем другая.
Когда певица захотела петь композицию "Білі нарциси", которую до этого исполняла Сандулеса, она заявила, что ей все равно.
"София Михайловна очень жесткая. И в жизни она не такая приятная, как на сцене. Мы с Геннадием Татарченко сказали Софии, что "Білі нарциси" исполняла Лилия Сандулеса. Ротару ответила: "Мне все равно, кто там исполнял. Я ее беру. И все", — рассказал народный артист.
Также, когда София Михайловна была в жюри одного из конкурсов, она поставила другим жюри ультиматум, чтобы они не поддержали Сандулесу, которая была участницей конкурса.
"На каком-то конкурсе, где Ротару была в жюри, Лиля подошла к ней и обратилась: "София, мы же земляки, поддержи меня". Затем Лиле пересказали, что Соня вместо поддержки поставила другим членам жюри ультиматум: "Если вы ее пропустите, тогда я не хочу с вами работать". Я не понимаю, почему было такое отношение", — поделился Крищенко.
Напомним, София Ротару долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину и иногда высказывает свои соболезнования пострадавшим от обстрелов со стороны России в соцсетях.
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София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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