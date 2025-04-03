"Не хочу с вами работать": раскрыта грандиозная тайна Софии Ротару

София Ротару не воспринимала Лилию Сандулесу.

https://glavred.info/starnews/ne-hochu-s-vami-rabotat-raskryta-grandioznaya-tayna-sofii-rotaru-10652999.html Ссылка скопирована

София Ротару - отношение к Лилие Сандулесы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

София Ротару препятствовала карьере Лилии Сандулесы

Что делала певица для этого

Народный артист Украины Вадим Крищенко поделился воспоминаниями, как София Ротару относилась к Лилие Сандулесе и препятствовала развитию ее карьеры.

В интервью Главкому Крищенко отметил, что на поклонников Ротару производила приятное впечатление, но в жизни она совсем другая.

видео дня

Когда певица захотела петь композицию "Білі нарциси", которую до этого исполняла Сандулеса, она заявила, что ей все равно.

Лилия Сандулеса продолжает выступать на сцене / фото: instagram.com, Лилия Сандулеса

"София Михайловна очень жесткая. И в жизни она не такая приятная, как на сцене. Мы с Геннадием Татарченко сказали Софии, что "Білі нарциси" исполняла Лилия Сандулеса. Ротару ответила: "Мне все равно, кто там исполнял. Я ее беру. И все", — рассказал народный артист.

София Ротару редко появляется в соцсетях / фото: instagram.com, София Ротару

Также, когда София Михайловна была в жюри одного из конкурсов, она поставила другим жюри ультиматум, чтобы они не поддержали Сандулесу, которая была участницей конкурса.

"На каком-то конкурсе, где Ротару была в жюри, Лиля подошла к ней и обратилась: "София, мы же земляки, поддержи меня". Затем Лиле пересказали, что Соня вместо поддержки поставила другим членам жюри ультиматум: "Если вы ее пропустите, тогда я не хочу с вами работать". Я не понимаю, почему было такое отношение", — поделился Крищенко.

Напомним, София Ротару долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину и иногда высказывает свои соболезнования пострадавшим от обстрелов со стороны России в соцсетях.

инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

Вас может заинтересовать:

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред