Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Через полтора года после вторых родов: известная певица беременна третьим

Анна Подгорная
30 марта 2025, 13:53
139
СолоХа объявила, что вновь готовится стать матерью.
СолоХа
СолоХа беременна - певица сообщила, что ждет третьего ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Кратко:

  • СолоХа беременна в третий раз
  • Певица уже растит двоих дочерей

Украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) на днях отыграла в Киеве сольный концерт. Который, впрочем, запомнится поклонникам артистки не только ее сценическим мастерством и эффектным шоу.

В начале концерта СолоХа вышла к зрителям с важным сообщением. Она призналась, что выступления могло и не быть, так как во время его подготовки Балашова узнала, что ждет третьего ребенка. Сперва она решила отменить свои планы на концерт, но затем передумала - она хорошо себя чувствует, и хочет делиться своей радостью и музыкой с поклонниками.

видео дня

Новость про третью беременность СолоХи появилась в блоге музыкального канала M1 в Instagram. В комментариях певицу поздравляют с успешным выступлением и будущим появлением потомства: "Яка гарна новина! Я вітаю від щирого серця, концерт був просто вау! Легкої вагітності, тепер точно буде хлопчик", "Це просто вау! Легкої вагітності", "Вітаю вас, пані Солоха, легкої вагітності!", "Та невже? Вітаю вас", "Люба наша, вітаю Вас, це неймовірна подія" и т.д.

СолоХа
СолоХа беременна - певица сообщила, что ждет третьего ребенка / instagram.com/m1ukraine

СолоХа уже воспитывает двоих детей - дочерей Ариану и Евлалию. С отцом старшей певица развелась несколько лет назад, так как им пришлось строить отношения на расстоянии из-за карьеры артистки. Впрочем, Балашова продолжает поддерживать с ним связь во всем, что касается их общего ребенка.

СолоХа со старшей дочерью
СолоХа со старшей дочерью Арианой / instagram.com/soloha_official

Весной 2022 года СолоХа на третьем месяце беременности перенесла выкидыш. Однако уже через год артистка поделилась с поклонниками радостной новостью - она вновь ожидает ребенка. Вторая дочь появилась на свет в сентябре 2023 года. Ее отец - мужчина по имени Максим, с которым Балашова состоит в браке около четырех лет. Он - не публичный человек, работает в правоохранительных органах.

младшая дочь СолоХи
Младшая дочь СолоХи появилась на свет в начале сентября 2023 / instagram.com/soloha_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Анастасия Пустовит прошла лечение в психбольнице. Она раскрыла обстоятельства, при которых ей понадобилась помощь специалистов.

Также модель и ведущая Александра Кучеренко, бывшая жена Дмитрия Комарова, показала, что делает после развода - последние месяцы были для нее насыщенными значимыми событиями.

Читайте также:

Кто такая СолоХа?

СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

14:45Война
В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

13:06Мир
Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

13:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

Последние новости

15:11

Известковый налет больше не появится: чем нужно обработать унитаз

14:45

На Украину летело более тысячи дронов: Зеленский ожидает реакции США на террор РФ

14:14

Трамп может резко изменить позицию по Украине: назван решающий факторВидео

13:56

Многие даже не догадываются: сколько лет Шевченко прожил в России

13:53

Через полтора года после вторых родов: известная певица беременна третьим

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
13:08

У врага появилось подкрепление: ВСУ сообщили об изменении ситуации возле Торецка

13:06

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые деталиВидео

13:04

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

12:24

Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

Реклама
12:06

Почему 31 марта нельзя ходить в гости: какой праздник, что нельзя делать

11:52

Могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост: назван интересный нюансВидео

11:30

Китайский гороскоп на завтра 31 марта: Кроликам - нападки, Петухам - риски

11:15

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

11:13

Скидки до 52% на препараты: в Минздраве заявили о снижении цен в аптеках

10:13

Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

09:58

Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

09:41

США хотят обвинить Украину: Портников объяснил, что не так с соглашением о недрах

08:58

Скандал в США с перепиской в Signal: Трамп принял окончательно решение

08:34

ВСУ оттесняют врага: аналитики сообщили об успехе на двух направлениях фронта

07:38

Оккупанты планируют большое наступление в 2025 году: в ISW назвали места удара

Реклама
06:15

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

05:37

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дниВидео

05:00

Будете здоровыми весь год: что нужно съесть 30 марта, приметы

04:35

"Россияне истощены": эксперт назвал главное условие, при котором фронт РФ обвалитсяВидео

02:58

Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке: знают единицы

02:30

Почему лучше не парковать авто в гараже: автомеханик указал на опасность

01:43

Гороскоп на завтра 31 марта: Ракам - карьерный успех, Львам - осуществление мечты

29 марта, суббота
23:34

"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФВидео

23:17

В Харькове "прилет" по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атакиФотоВидео

21:53

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

21:18

Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют "Шахеды"Видео

21:08

РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФВидео

21:01

Сестру-молчунью Ефросининой Лизу Ющенко кинули в России

20:59

Трампу предложили устранить Уолтца: в СМИ узнали о решении президента США

19:46

"Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

19:38

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

19:21

"Ситуация хуже, чем в Бахмуте": в ВР ошарашили подробностями о боях в Курской области

19:10

Об аграрных санкциях и путинских олигархахмнение

18:47

Доллар внезапно "просел": каким будет курс валют 31 марта

18:34

Разбил хоботом стекло машины: на россиянок напал раздраженный слон

Реклама
18:24

Российская певица заговорила по украински: зал визжалВидео

17:51

До Пасхи мира не будет: МВФ назвал новые сроки окончания войны в Украине

17:32

Враг для штурмов применяет "дикую" тактику: в ВСУ рассказали детали

17:18

Бежали друг к другу и плакали: трогательное видео возвращения детей из оккупацииФотоВидео

16:43

К середине апреля все изменится: какие знаки ждут перемены на любовном фронте

16:43

РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

16:20

Если разрешит Си Цзиньпин: Кабаева попросила у Путина живой подарок

16:17

Мигом исчезнут со стола: бюджетные бутерброды, которые готовятся за 5 минут

15:39

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

15:37

На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять