Через полтора года после вторых родов: известная певица беременна третьим

СолоХа объявила, что вновь готовится стать матерью.

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СолоХа беременна - певица сообщила, что ждет третьего ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Кратко:

СолоХа беременна в третий раз

Певица уже растит двоих дочерей

Украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) на днях отыграла в Киеве сольный концерт. Который, впрочем, запомнится поклонникам артистки не только ее сценическим мастерством и эффектным шоу.

В начале концерта СолоХа вышла к зрителям с важным сообщением. Она призналась, что выступления могло и не быть, так как во время его подготовки Балашова узнала, что ждет третьего ребенка. Сперва она решила отменить свои планы на концерт, но затем передумала - она хорошо себя чувствует, и хочет делиться своей радостью и музыкой с поклонниками.

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Новость про третью беременность СолоХи появилась в блоге музыкального канала M1 в Instagram. В комментариях певицу поздравляют с успешным выступлением и будущим появлением потомства: "Яка гарна новина! Я вітаю від щирого серця, концерт був просто вау! Легкої вагітності, тепер точно буде хлопчик", "Це просто вау! Легкої вагітності", "Вітаю вас, пані Солоха, легкої вагітності!", "Та невже? Вітаю вас", "Люба наша, вітаю Вас, це неймовірна подія" и т.д.

СолоХа беременна - певица сообщила, что ждет третьего ребенка / instagram.com/m1ukraine

СолоХа уже воспитывает двоих детей - дочерей Ариану и Евлалию. С отцом старшей певица развелась несколько лет назад, так как им пришлось строить отношения на расстоянии из-за карьеры артистки. Впрочем, Балашова продолжает поддерживать с ним связь во всем, что касается их общего ребенка.

СолоХа со старшей дочерью Арианой / instagram.com/soloha_official

Весной 2022 года СолоХа на третьем месяце беременности перенесла выкидыш. Однако уже через год артистка поделилась с поклонниками радостной новостью - она вновь ожидает ребенка. Вторая дочь появилась на свет в сентябре 2023 года. Ее отец - мужчина по имени Максим, с которым Балашова состоит в браке около четырех лет. Он - не публичный человек, работает в правоохранительных органах.

Младшая дочь СолоХи появилась на свет в начале сентября 2023 / instagram.com/soloha_official

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Кто такая СолоХа? СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).

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