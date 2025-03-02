"Тогда так случилось": популярная украинская певица сделала признание про развод

Кратко:
- Сейчас СолоХа замужем во второй раз
- Звезда призналась, почему разорвала предыдущий брак
На сцене украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) - яркая и открытая, но дома - она мама и жена, которая про личное предпочитает молчать. Ее первый брак закончился разводом, про причины которого она до недавнего времени не говорила.
Детали артистка раскрыла лишь недавно в интервью для Люкс ФМ. По словам СолоХи первый ее союз разрушило расстояние - певица большую часть времени проводила в Киеве, в то время как ее муж жил в Одессе. На этой почве в паре возникли непримиримые разногласия.
При этом Балашова отмечает, что продолжает поддерживать отношения с мужчиной - он принимает активное участие в жизни их общей дочери. "Нужно жить вместе и не жить на два города. Тогда так случилось, что мы жили в Одессе, но почти 60-70% времени я проводила в Киеве, потому что в Киеве - шоу-бизнес. Из-за этого, я думаю, наши отношения разорвались. Дочь с отцом видится, на выходных приезжал к ней. Он помогает финансово и в воспитании", - поделилась СолоХа.
Сейчас артистка во второй раз замужем. Весной 2022 года она потеряла ребенка, а в сентябре 2023 года родила вторую дочь. Ее отца СолоХа также скрывает от общественности.
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Кто такая СолоХа?
СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).
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