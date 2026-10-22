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РФ может усилить удары по гражданским: Коваленко предупредил о планах Кремля

Мария Николишин
22 октября 2026, 18:04
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Коваленко напомнил, что подобной тактики Москва придерживалась и в ходе переговоров в рамках Нормандского формата.
РФ может усилить удары по гражданским: Коваленко предупредил о планах Кремля
Коваленко рассказал о тактике Кремля / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Коваленко:

  • Кремль использует террор против мирных жителей как рычаг давления
  • РФ сознательно избегает прекращения огня перед встречами
  • У США нет инструментов давления или они не хотят их применять

Страна-агрессор Россия может усилить удары по гражданским лицам накануне встреч в трехстороннем формате, чтобы использовать террор в качестве главного рычага давления на переговорах. Об этом заявил бывший руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

По его мнению, Кремль и в дальнейшем рассчитывает на запугивание как ключевой аргумент за столом переговоров. В ближайшее время враг, вероятно, попытается подкрепить свои дипломатические позиции силой.

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"Россия, скорее всего, планирует наносить удары по гражданской инфраструктуре и людям как раз перед встречами в трехстороннем формате", - говорится в заявлении.

Он также напомнил об опыте Нормандского формата. Тогда Москва систематически обстреливала мирное население или наносила удары на передовой, чтобы потом разыграть эту карту во время переговоров.

По его словам, именно так Россия и понимает дипломатию: через террор и угрозы. В то же время Коваленко подчеркнул, что украинские Силы обороны тоже способны нанести противнику ощутимые удары.

"Хотелось бы, конечно, чтобы любые встречи проходили в условиях прекращения огня, но РФ сознательно избегает этого. А у США нет инструментов давления, а те, которые можно применить, они применять не хотят", - подытожил экс-руководитель ЦПД.

РФ может усилить удары по гражданским: Коваленко предупредил о планах Кремля
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Какие дроны представляют угрозу для запада и центра Украины

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия не отказалась от классических ударных дронов типа "Шахед", несмотря на появление реактивных модификаций. Именно они сегодня представляют главную опасность для западных и центральных областей.

По его словам, средства поражения противник выбирает под конкретные задачи и обстоятельства каждого дня.

"Обычные классические "Шахеды", хочу сказать, никуда не делись, особенно это касается центральных и западных регионов, потому что у них больший запас хода, соответственно, радиус поражения больше, чем у реактивных", - подчеркнул он.

РФ может усилить удары по гражданским: Коваленко предупредил о планах Кремля
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 22 октября после очередных переговоров о завершении войны Россия нанесла массированный баллистический удар по Киеву. Россияне выпустили по столице 21 ракету. В результате атаки погибли два человека, еще 34 получили ранения, в том числе пятеро детей.

22 октября в результате российского обстрела села Лимановка Лозовского района погибла 42-летняя женщина, еще четверо человек получили ранения, среди них мальчики 13 и 10 лет. Ночью враг также атаковал дронами Харьков, под ударом оказались Слободской, Основянский и Холодногорский районы.

Кроме того, в четверг, 22 октября, в течение всего дня для Киева сохраняется высокая угроза применения баллистического оружия со стороны армии страны-агрессора РФ. Одной из возможных целей атаки может стать один из мостов столицы.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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