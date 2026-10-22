Свет будут отключать весь день: свежие графики на 23 октября

Ограничения коснутся как населения, так и промышленности, а причиной стали последствия российских ударов по энергетике.

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Графики отключений электроэнергии в Украине на 23 октября / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

23 октября в некоторых областях будут действовать графики отключений

Для населения – от 1 до 2 очередей с 06:00 до 23:59

В пятницу, 23 октября, в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В частности, для населения графики будут действовать с 06:00 до 23:59. Объем отключений составит от 1 до 2 очередей.

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Графики ограничения мощности для промышленности также будут действовать с 06:00 до 23:59.

В Укрэнерго подчеркнули, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Отключения света в Украине / фото: t.me/Ukrenergo

В каких городах украинцы могут оставаться без света до 16 часов в сутки

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что Россия начала энергетический террор против Украины. Киеву уже удалось выдержать несколько ударов по энергосистеме, но многие объекты критической инфраструктуры недостаточно защищены.

По его словам, наибольшая угроза отключений существует именно для жителей столицы.

"Следующие удары могут привести к тому, что Киев уже в октябре будет сидеть с графиками (отключений, - ред.) по 14–16 часов без света", - подчеркнул он.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, в Киеве отказались от привычного деления потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.

Депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк считает, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света. Причиной этого, в частности, является существенное падение потребления электроэнергии из-за ударов по металлургии. То есть сократилось потребление именно в промышленности.

В то же время энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

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Об источнике: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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