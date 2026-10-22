В Украине прогнозируют новое подорожание дизеля: на сколько подскочат цены на АЗС

Дизельное топливо по-прежнему остается самым дефицитным товаром на рынке, а Украина почти полностью зависит от импортного топлива.

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Дизельное топливо резко подорожает в ближайшую неделю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Дизельное топливо может подорожать на 2-3 грн за литр в течение недели

Украина почти полностью зависит от импорта топлива

Дефицита нет, спрос упал из-за высоких цен

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Дизельное топливо в Украине уже в течение ближайшей недели может подорожать еще на 2–3 гривны за литр, если мировые котировки не пойдут вниз. Такой прогноз дал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает УНИАН.

Прогноз эксперта основан на ситуации на внешнем рынке и особом положении дизельного топлива среди других видов топлива. Именно этот сегмент наиболее чувствительно реагирует на колебания котировок.

"Думаю, что сейчас есть основания говорить о том, что цены на дизельное топливо в Украине могут повыситься в ближайшие семь дней, если цена на международных рынках будет оставаться высокой. Возможно, до 2–3 гривен. Вижу траекторию умеренного роста в ближайшие семь дней. Потому что дизель у нас - самый дефицитный продукт, и цена на него растет более заметно", - сказал Омельченко.

Импортная зависимость и премия для европейцев

Ключевая уязвимость украинского рынка - практически полная зависимость от зарубежных поставок. Собственная нефтепереработка страны разрушена, поэтому топливо приходится завозить. В то же время в Европе не хватает и дизеля, и бензина, а стоимость нефтепродуктов подталкивает вверх обострение ситуации в Персидском заливе.

По словам эксперта, чтобы гарантировать себе объемы, украинские трейдеры вынуждены доплачивать европейским поставщикам сверх рыночной цены. Кроме того, в стоимость сразу закладываются риски дальнейшего подорожания из-за нестабильности на рынке.

Топлива хватает, но существует угроза для заправок

Несмотря на подорожание, проблем с наличием топлива Омельченко пока не фиксирует. В то же время риски для отрасли сохраняются - прежде всего из-за войны и логистики.

"Дефицита топлива на сегодняшний день нет, потому что спрос снизился из-за высоких цен. У нас достаточно законтрактованных объемов. Сложности с доставкой в некоторые прифронтовые регионы. Самая большая сложность - это угроза атак на АЗС, которые Россия начала еще летом", - подчеркнул эксперт.

Он также упомянул ситуацию с поставками через Дунай: летом она была сложной, однако сейчас Омельченко не считает её критической проблемой.

В настоящее время, по данным портала "Минфин", литр дизельного топлива стоит 103 грн.

Когда топливо может подорожать до 145 грн - прогноз эксперта

Генеральный директор группы компаний Prime Group, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин заявил, что дизельное топливо в Украине в феврале 2027 года может подорожать до 115–120 гривен за литр, а при наихудшем развитии событий - до 140–145 гривен.

По его словам, ключевое влияние на итоговые цены на АЗС будут оказывать стоимость нефти, курс гривны, уровень налогов и общая ситуация на мировом рынке.

"Чтобы не нагнетать лишнего ужаса, я считаю, что дизельное топливо будет стоить 115–120 гривен за литр где-то в феврале. Потому что акцизы, потому что война не заканчивается - ни одна, ни другая (США с Ираном - ред.), потому что нас ждет довольно тяжелая зима и мы будем реагировать на действия РФ. Это также повлияет на мировые цены", - подчеркнул он.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, председатель Нефтегазовой ассоциации Ярослав Старовойтенко заявлял, что ситуация на мировом нефтяном рынке остается одним из главных факторов, влияющих на стоимость топлива в Украине. Нынешний рост цен на украинских АЗС связан прежде всего с боевыми действиями вокруг Ормузского пролива и противостоянием между США и Ираном.

Эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подчеркивал, что украинским водителям стоит иметь личный запас бензина или дизеля на две-три недели. Причина - риск временных сбоев в поставках из-за российских атак на топливную инфраструктуру, которые могут усилить ажиотаж на заправках.

В то же время директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин заявил, что по базовому сценарию до конца года средняя цена на А-95 составит 89–94 грн/л в зависимости от класса АЗС. Дизельное топливо будет стоить 99–102 грн/л.

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Об персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Принимал участие в разработке и реализации международных энергетических проектов, а также в научных исследованиях в области международной энергетической политики. В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в сфере машиностроения; в 1997–1998 гг. - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998–2003 гг. - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспортировки нефти; 2004–2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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