София Ротару / Instagram

Дата рождения: 7 августа 1947 года, с. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР

Детство и образование

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы. В семье из шестерых детей София была второй по старшинству. Отец Михаил Федорович Ротару был бригадиром виноградарей, мать работала на рынке.

Свой день рождения Ротару празднует дважды – 7 августа (настоящий день рождения) и 9 августа – паспортистка ошиблась, и поставила дату на два дня позже.

Привила любовь к пению Ротару ее старшая сестра Зина, которая в детстве перенесла тиф и потеряла зрение. Именно она научила Софию многим народным песням, став и второй матерью, и любимым учителем – в семье Ротару говорили на молдавском, и Зина учила русский язык по радиоприемнику, и научила ему сестер и братьев. Обучал пению Софию и отец, который также обладал прекрасным слухом и голосом.

София Ротару и сестра / Фото: https://24smi.org

В школе София училась игре на домре и баяне, участвовала в художественной самодеятельности, выступала с концертами в окрестных селах. Особенно она любила домашние концерты, ведь шестеро детей Михаила Федоровича составляли слаженный хор.

В детстве София была активной и любознательной девочкой – она занималась спортом и легкой атлетикой, и даже стала чемпионкой школы по многоборью.

Певица закончила местную школу, и поступила на дирижерско-хоровое отделение (так как вокального факультета не было) Черновицкого музыкального училища.

София Ротару в юности / Фото: https://24smi.org

В 1974 году певица окончила Кишиневский институт искусств имени Г. Музическу.

Творческая деятельность

Первый успех к Ротару пришел в 1962 году – тогда она выступила в районном конкурсе художественной самодеятельности, и смогла одержать победу – она поехала на областной смотр. Там за ее голос земляки одарили Софию званием "Буковинский соловей".

София Ротару в молодости / Фото: https://24smi.org

В следующем, 1963 году, в Черновцах, на областном смотре художественной самодеятельности, она также завоевала диплом первой степени – и ее направили в Киев участвовать в Республиканском Фестивале народных талантов (1964). Фестиваль Ротару выиграла, и ее фото разместили на обложке журнала "Украина" № 27 за 1965 год, увидев которое, в нее влюбился ее будущий муж, Анатолий Кириллович Евдокименко.

В 1964 году Ротару также выступила на сцене Кремлевского дворца съездов. Первой эстрадной песней Софии стала "Мама" Броневицкого.

Мировое признание Ротару завоевала в 1968 году – тогда она ІХ всемирный фестиваль творческой молодежи в Болгарии, ее имя попало на первые полосы болгарских газет.

В 1971 году песни Софии Ротару были включены в нашумевшую музыкальную киноленту Романа Алексеева "Червона рута", которая подарила ей не только всенародный успех, но и стала началом ее карьеры в составе одноименного эстрадного ансамбля от Черновицкой филармонии.

В 1973 году она получила первое место в конкурсе "Золотой Орфей", впервые стала лауреатом в финале "Песни года", после чего более чем за четыре десятка лет пропустила всего лишь один фестиваль в 2002 году в связи с кончиной супруга. В том же 1973 году получила звание заслуженной артистки Украинской ССР – на тот момент ей было 26 лет.

София Ротару в ансамбле "Червона Рута" / Фото: https://24smi.org

Свой первый песенный альбом Ротару выпустила в 1974 году, спустя два года она получила звание Народной артистки Украинской ССР.

В 1976 году певицы записала альбом из двух песен на немецком языке, и стала очень востребованной в Западной и Центральной Европе. В последующие годы вышли несколько новых альбомов на русском, украинском и английском языках: "Пісні Володимира Івасюка співає Софія Ротару", "София Ротару", "Только тебе", "Sofia Rotaru — Му tenderness", а также альбом, записанный в Канаде.

София Ротару на сцене / Фото: https://24smi.org

Из-за данных пластинок коллективу был выписан пятилетний запрет на выезд за границу. Это время артисты потратили на организацию широкого гастрольного тура по колхозам и совхозам Крымской области.

В 1983 году певица получила почетное звание Народной артистки Молдавии.

Сольная карьера

После распада ансамбля "Червона рута", члены которого захотели продолжить карьеру без Ротару, она начинает заново искать себя, меняет направление своего творчества.

В 1986 году певица исполнила ставшую хитом композицию "Луна луна", через год – "Было, но прошло", еще через год – "Только этого мало", которые также навсегда вошли в золотой фонд советской эстрады.

В 1988 году Ротару присвоили звание Народной артистки СССР.

В 1991 году на волне популярности хард-рока выходит, пожалуй, самый "тяжелый" альбом певицы "Караван любви". Тогда же состоялась премьера одноименного музыкального фильма.

В этом же году Ротару дала юбилейный концерт в ГКЗ "Россия", посвященный 20-летию творческой деятельности.

София Ротару / Фото: https://24smi.org

После распада СССР в 1993 году Ротару выпустила два сборника лучших песен "София Ротару" и "Лаванда", а затем "Золотые песни 1985/95" и "Хуторянка".В 2000 году Ротару признают "Женщиной года", "Человеком XX столетия" и лучше украинской эстрадной певицей двадцатого века. Она получает звание "золотого голоса" Украины.

В 2002 году она была удостоена самого высокого звания – героя Украины.

В 2004 и 2005 годах выходят новые альбомы "Небо – это я" и "Я же его любила".

В 2007 году Ротару отметила 60-летний юбилей. В Ялте прошел грандиозный концерт, а президент Ющенко наградил Софию Михайловну орденом "За заслуги" II степени.

28 июля 2017 года состоялся юбилейный вечер Софии Ротару к 70-летию в рамках фестиваля "Жара" в Баку.

В августе 2018 года МИТ сообщили о том, что певицу экстренно доставили в реанимацию в Уфе - ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала.

Медики обьяснили, что у Ротару случился обморок из-за резкого скачка давления, в результате чего она на время потеряла память. Врачи посоветовали певице беречь себя, и, возможно, отказаться от перелетов и изматывающих выступлений.

Сама артистка спустя 4 дня после инцидента вернулась в Киев, где ее встречали внуки.

Сценическое имя

До 1940 года село Маршинцы, где появилась на свет певица, входило в состав Румынии. Это стало причиной разного написания имени и фамилии Софии Ротару. В титрах киноленты "Червона рута" у артистки фамилия Ротар. А на более ранних съемках писали имя Софья. Писать свою фамилию на молдавский лад, то есть с буквой "у" на конце, Ротару посоветовала Эдита Пьеха. "Нет, это никто не придумал, это связано с тем, что это село, в котором мы родились, когда-то принадлежало Румынии, это была территория Румынии, и вот после войны эту территорию присоединили к Украине и в связи с этим папу вызвали в военкомат и сказали, что румынскую фамилию нужно поменять на русскую. Убрали букву "у" в конце, вместо Ротару стало Ротарь с мягким знаком, и вот у нас у всех появилась фамилия Ротарь. Но на самом деле, Ротару — правильная фамилия", - рассказывала сестра Софии Аурика.

Личная жизнь

В 1968 году Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко, который выполнял обязанности руководителя ансамбля "Червона рута", был постановщиком и организатором всех концертных программ артистки.

София Ротару с супругом Анатолием / https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/?hl=ru

В 1970 году у пары родился первенец Руслан, который сейчас работает музыкальным продюсером.

В 2002 году от инсульта умер супруг Ротару Анатолий, певица тяжело переживала его кончину, на некоторое время отменив все выступления, съемки и гастроли. Спустя год после печальных событий, Ротару впервые вышла на сцену, посвятив свое первое выступление памяти Евдокименко.

Внуки Софии Ротару, видимо, названы в честь дедушки и бабушки – Анатолий (1994) и София (2001).

София Ротару с внуками / https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/?hl=ru

Интересные факты

Ротару стала первой поп-певицей, кто пел речитативом, спев позже и рок-, и рэп- ("Червона рута", 2006, София Ротару и ТНМК) и джазовые (как песня Магазин "Цветы") произведения.

Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.

В 2000 году Высшим академическим советом Украины признана лучшей украинской эстрадной певицей XX столетия.

У певицы один из старейших фан-клубов "Фортуна", основанный в 1988 году.

Имеет собственную студию в Ялте.