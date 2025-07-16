Невестка Виктора Ющенко впервые показала лицо самого маленького внука экс-президента

Андрей Андреевич Ющенко растет очень обаятельным парнем.

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Виктор Ющенко внуки - как выглядит сын Андрея и Елены Ющенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_yushchenko

Кратко:

Сын Андрея и Елены Ющенко отмечает День рождения - 3 года

В честь праздника мама и тетя именинника опубликовали фото с ним

Три года сегодня исполнилось самому маленькому из пяти внуков третьего президента Украины Виктора Ющенка. Малыш родился во втором браке Андрея Ющенко.

Елена Ющенко, мама именинника, в честь праздника в своем блоге в Instagram опубликовала видео, на котором можно впервые рассмотреть лицо Андрея-младшего - прежде семья старалась скрывать малыша от любопытных глаз общественности.

видео дня

"Сегодня день, который изменил жизнь мою и нашей семьи. К нам пришел светлячок, который влюбляет в себя, вдохновляет и дает надежду. Ты появился в такое время для нашей страны, но именно сейчас ты и даешь силу жить и двигаться дальше, любить так, как никогда раньше. Спасибо тебе, что выбрал нас, мой сыночек", - написала растроганная мама.

Виктор Ющенко внуки - как выглядит сын Андрея и Елены Ющенко / instagram.com/olena_yushchenko

Виктор Ющенко внуки - как выглядит сын Андрея и Елены Ющенко / instagram.com/olena_yushchenko

Виктор Ющенко внуки - как выглядит сын Андрея и Елены Ющенко / instagram.com/olena_yushchenko

Виктор Ющенко внуки - как выглядит сын Андрея и Елены Ющенко / instagram.com/olena_yushchenko

Виталина Ющенко, старшая дочь Виктора Ющенко и тетя Андрея Андреевича, также поздравила крошку с его особенным днем, и показала забавное сэлфи с ним. "Сегодня нашему самому родному мальчику - 3 годика! Мой любимый племянник, Андрей Андреевич - наше маленькое солнышко, наша радость и вдохновение. Андрюша, ты - не по годам умный мальчик, и мы все тобой очень гордимся! Пусть твое детство будет ярким, как воздушные шарики, теплым, как мамины объятия, и полным добром, любовью и Божьим благословением. Желаем тебе мирного неба над головой, нежности вокруг и безграничной любви рядом каждый день. Мы тебя очень-очень-очень сильно любим! И отдельная благодарность твоим прекрасным родителям - за то, что подарили миру такого невероятного мальчика. С Днем рождения, наш умничка!" - пишет Виталина Ющенко.

Виталина Ющенко с племянником / instagram.com/vitalinayushchenko

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О персоне: Виктор Ющенко Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

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