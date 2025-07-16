Никто не знал: биологический сын Джоли и Питта шокировал своими достижениями

Анджелина Джоли поделилась хобби своего сына и даже пришла на соревнования.

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У сына Джоли профессиональное хобби / Коллаж Главред, фото Instagram/angelinajolie, Основна світлина teammanamuaythai teammanamuaythai

Кратко:

Чем занимается сын Анджелины Джоли

Как он сейчас выглядит

Один из сыновей Анджелины Джоли и Бреда Питта - биологический сын Нокс, удивил своими достижениями.

Как пишет TMZ, под аплодисменты Анджелины и его сестры-близняшки Вивьен из толпы Нокс выиграл турнир по полуконтактному тайскому боксу IKF Point Muay Thai Technical.

видео дня

Видео с соревнований показывает, как Нокс избивает соперника... нанося кучу ударов руками и ногами во время схватки на красно-синем ковре.

Сын Джоли удивил своими достижениями / Фото Instagram/teammanamuaythai, borntowin_csc

Нокс забрал домой немного железа... позируя для фотографии с медалью на шее. Мероприятие проходило в кампусе Университета Южной Калифорнии.

Анджелина даже сфотографировалась с одним из тренеров Нокса по тайскому боксу.

Сын Джоли удивил своими достижениями / Фото Instagram/teammanamuaythai, borntowin_csc

Бред Питт на соревнованиях не появился.

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Также Брэд Питт впервые официально прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, который длился 8 лет. Актер ответил на каверзные вопрос о том, чувствует ли он облегчение после обретения долгожданной свободы от судебных тяжб.

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