Никто не знал: биологический сын Джоли и Питта шокировал своими достижениями

Кратко:
- Чем занимается сын Анджелины Джоли
- Как он сейчас выглядит
Один из сыновей Анджелины Джоли и Бреда Питта - биологический сын Нокс, удивил своими достижениями.
Как пишет TMZ, под аплодисменты Анджелины и его сестры-близняшки Вивьен из толпы Нокс выиграл турнир по полуконтактному тайскому боксу IKF Point Muay Thai Technical.
Видео с соревнований показывает, как Нокс избивает соперника... нанося кучу ударов руками и ногами во время схватки на красно-синем ковре.
Нокс забрал домой немного железа... позируя для фотографии с медалью на шее. Мероприятие проходило в кампусе Университета Южной Калифорнии.
Анджелина даже сфотографировалась с одним из тренеров Нокса по тайскому боксу.
Бред Питт на соревнованиях не появился.
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Также Брэд Питт впервые официально прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, который длился 8 лет. Актер ответил на каверзные вопрос о том, чувствует ли он облегчение после обретения долгожданной свободы от судебных тяжб.
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